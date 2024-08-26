Масований удар 26 серпня: як летіли російські ракети і дрони під час атаки (карта)

Вночі Росія запустила дрони з півночі і півдня. Ближче до ранку у повітряний простір України зайшли крилаті ракети, які маневрували низкою регіонів. Більшість ворожих цілей прямували на західні області.

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У понеділок, 26 серпня, Російська Федерація здійснила комбіновану атаку по критичній і цивільній інфраструктурі України у 15 областях. Моніторинговий Telegram-канал "Радник" опублікував приблизний маршрут безпілотників та ракет під час ранкового російського удару.

Згідно з картою, безпілотники окупанти запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, аеродрому Халіно, а також Єйська і Приморськ-Ахтарська. Ворожі дрони з півдня і півночі через центральні області рухалися на захід.

Крилаті ракети "Калібр" летіли з акваторії Чорного моря в напрямку Дніпра, через Херсон, Миколаїв, Кропивницький і Вінницю також на західні області — Львівську та Івано-Франківську. Також "Калібр" був зафіксований у небі над Закарпаттям.

Фото: Радник / Telegram

Зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС Росія запустила ракети Х-101/55. Повітряні цілі рухалися на Полтавщину через Суми, кружляли на Черкащині і прямували на Київщину. Також летіли у напрямку Житомирської, Рівненської і Волинської областей. Крилаті ракети маневрували центральними регіонами, аби досягти цілей на Львівщині.

Зазначимо, "Кинджали", яким також була атакована Україна на карті не відображені.

На момент публікації новини Фокусом Повітряні сили ЗСУ не повідомляли про кількість повітряних цілей, які випустила Росія. У низці областей досі триває повітряна тривога.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила більше сотні ракет різних типів і близько сотні безпілотників. Є влучання в енергетичну інфраструктуру.

Фокус писав про наслідки удару на Одещину та Вінниччину, про пошкодження у західних областях, а також про руйнування на Запоріжжі та Дніпропетровщині.