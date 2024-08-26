На Київщині пошкоджено два енергооб'єкти, постраждала п'ятимісячна дитина, — ОВА

У регіоні вже понад 11 годин триває повітряна тривога. Руслан Кравченко заявив, що внаслідок атаки повністю знищено один будинок, ще один значно пошкоджений.

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У Київській області пошкоджено два енергетичні об’єкти та 22 приватні будинки. Про наслідки масованої російської атаки 26 серпня розказав керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Станом на 12:00 було відомо про трьох поранених в області. Жінка 1965 року народження дістала осколкові поранення та була доставлена до лікарні. Жінка 1984 року народження зазнала черепно-мозкової травми, а її п’ятимісячна дитина, яка випала з візочка, має подряпину на стегні.

"На Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали руйнувань внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також постраждали складське приміщення, гаражі, три авто", — заявив Кравченко.

В області тривають роботи з ліквідації пожеж трав’яного настилу у двох районах. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки по всій Київщині.

Повітряна тривога, яка була оголошена о 02:51 триває в регіоні вже 11 годин. Жителів просять залишатися в безпечних місцях.

У мережі публікують кадри наслідків удару по Київській ГЕС. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко запевнив, що загроз щодо греблі Київської ГЕС немає.

"Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто — там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", — зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що удар, який скоїла Росія 26 серпня, був одним із найбільших. За його словами, є багато пошкоджень в енергетиці, але ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, аби повернути електрику.

Фокус зібрав все, що відомо про російський удар по Києву та Київській області.