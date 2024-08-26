В Киевской области повреждены два энергообъекта, пострадал пятимесячный ребенок, — ОВА

В регионе уже более 11 часов продолжается воздушная тревога. Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки полностью уничтожен один дом, еще один значительно поврежден.

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В Киевской области повреждены два энергетических объекта и 22 частных дома. О последствиях массированной российской атаки 26 августа рассказал руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко.

По состоянию на 12:00 было известно о трех раненых в области. Женщина 1965 года рождения получила осколочные ранения и была доставлена в больницу. Женщина 1984 года рождения получила черепно-мозговую травму, а ее пятимесячный ребенок, который выпал из коляски, имеет царапину на бедре.

"На Киевщине повреждены два энергетических объекта. 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто", — заявил Кравченко.

В области продолжаются работы по ликвидации пожаров травяного настила в двух районах. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки по всей Киевской области.

Воздушная тревога в регионе продолжается уже 11 часов. Воздушная тревога была объявлена в 2:51. Жителей просят оставаться в безопасных местах.

В сети публикуют кадры последствий удара по Киевской ГЭС. Официального подтверждения этой информации нет. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заверил, что угроз в отношении плотины Киевской ГЭС нет.

"Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что удар, который совершила Россия 26 августа, был одним из крупнейших. По его словам, есть много повреждений в энергетике, но ремонтные бригады будут работать круглосуточно, чтобы вернуть электричество.

Фокус собрал все, что известно о российском ударе по Киеву и Киевской области.