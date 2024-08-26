Массированный удар 26 августа: как летели российские ракеты и дроны во время атаки (карта)

Ночью Россия запустила дроны с севера и юга. Ближе к утру в воздушное пространство Украины зашли крылатые ракеты, которые маневрировали по ряду регионов. Большинство вражеских целей направлялись на западные области.

Related video

В понедельник, 26 августа, Российская Федерация осуществила комбинированную атаку по критической и гражданской инфраструктуре Украины в 15 областях. Мониторинговый Telegram-канал "Советник" опубликовал примерный маршрут беспилотников и ракет во время утреннего российского удара.

Согласно карте, беспилотники оккупанты запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, аэродрома Халино, а также Ейска и Приморск-Ахтарска. Вражеские дроны с юга и севера через центральные области двигались на запад.

Крылатые ракеты "Калибр" летели из акватории Черного моря в направлении Днепра, через Херсон, Николаев, Кропивницкий и Винницу также на западные области — Львовскую и Ивано-Франковскую. Также "Калибр" был зафиксирован в небе над Закарпатьем.

Фото: Советник / Telegram

Со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Россия запустила ракеты Х-101/55. Воздушные цели двигались на Полтавщину через Сумы, кружили в Черкасской области и направлялись в Киевскую область. Также летели в направлении Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Крылатые ракеты маневрировали центральными регионами, чтобы достичь целей на Львовщине.

Отметим, "Кинжалы", которым также была атакована Украина на карте не отображены.

На момент публикации новости Фокусом Воздушные силы ВСУ не сообщали о количестве воздушных целей, которые выпустила Россия. В ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила более сотни ракет различных типов и около сотни беспилотников. Есть попадания в энергетическую инфраструктуру.

Фокус писал о последствиях удара в Одесской и Винницкой областях, о повреждениях в западных областях, а также о разрушениях в Запорожье и Днепропетровской области.