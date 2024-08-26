Россия атаковала Запорожскую и Днепропетровскую области, есть жертвы: детали обстрелов 26 августа

В результате обстрела двух регионов несовместимые с жизнью травмы получили гражданские. Также известно о повреждении инфраструктуры и обесточивании населенных пунктов.

Related video

В понедельник утром, 26 августа, Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, которые запускала со стратегических бомбардировщиков, из акватории Черного моря и с истребителей МиГ-31К. В мониторинговых каналах и в канале Воздушных сил ВСУ предупредили, что Украине угрожает стая дронов-камикадзе, которые проникли через восточную и южную границы. Тогда же стало известно о 17 военных самолетах ВС РФ, которые поднялись в воздух и направлялись к месту пуска ракет. Речь шла об 11 Ту-95МС, которые запускают крылатые ракеты Х-101, и шесть Ту-22М3, носители Х-22. Кроме того, состоялись пуски "Калибров" из Черного моря и "Кинжалов" с самолетов МиГ-31.

Обстрел Украины 26 августа — последствия в Днепропетровской области

В Днепропетровской области воздушная тревога из-за угрозы удара ВС РФ была объявлена в 03:22. Отменена она была в 11:34.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате погиб один человек, еще одного удалось добраться из-под завалов дачного дома. Также произошло несколько возгораний.

"В целом там, по предварительным данным, повреждены с десяток домов, двое разрушены. Изуродована хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили", — добавил Сергей Лысак.

Местные паблики также сообщают и о взрывах в Кривом Роге. В нескольких районах нашли обломки сбитых ракет. Однако мэр города Александр Вилкул никакой информации об обстреле не предоставил, отметив лишь о введении в городе графиков аварийных отключений электроэнергии.

"Киев, Днепр. Идет обстрел энергосистемы. Кое-где отсутствует свет. Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности. В Киеве экстренные отключения. Днепр также экстренные", — сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Из-за экстренных отключений в Днепре произошел сбой в работе электротранспорта. Некоторые троллейбусы ходят с опозданием.

Обстрел Украины 26 августа — последствия в Запорожской области

В области воздушная тревога из-за угрозы удара ВС РФ была объявлена в 04:31. Отменена она была в 11:36.

В результате атаки россиян в Запорожской области погиб один человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне массированно атаковали Украину. В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там поднялся пожар. Информация о последствиях уточняется", — добавил он.

Из-за повреждения электрооборудования в 10:05 был обесточен ряд потребителей в городе Запорожье и в городе Вольнянск, сообщает ПАО "Запорожьеоблэнерго". Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Запорожской областной прокуратуре добавили, что в результате обстрела ранена женщина. Также получила повреждения гражданская инфраструктура.

Напомним, в ночь с 25 на 26 августа ВС РФ атаковала Украину несколькими волнами дронов-камикадзе "Шахед" и крылатыми ракетами различного типа. Ночью и утром жители Киева и Киевской области слышали взрывы в небе, а Воздушные силы ВСУ тем временем публиковали предупреждение об угрозе новой волны российских средств поражения.

После атаки сложилась сложная ситуация в энергетике. Некоторые поезда "Укрзализныци" даже задерживаются.