Росія атакувала Запорізьку та Дніпропетровську області, є жертви: деталі обстрілу 26 серпня

В результаті обстрілу двох регіонів несумісних із життям травм дістали цивільні. Також відомо про пошкодження інфраструктури та знеструмлення населених пунктів.

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У понеділок вранці, 26 серпня, Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, які запускала зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К. На моніторингових каналах та на каналі Повітряних сил ЗСУ попередили, що Україні загрожує зграя дронів-камікадзе, які проникли через східний та південний кордони. Тоді ж стало відомо про 17 військових літаків ЗС РФ, які здійнялись у повітря і прямували до місця пуску ракет. Ішлося про 11 Ту-95МС, які запускають крилаті ракети Х-101, та шість Ту-22М3, носії Х-22. Крім того, відбулись пуски "Калібрів" з Чорного моря та "Кинджалів" з літаків МіГ-31.

Обстріл України 26 серпня — наслідки у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області повітряна тривога через загрозу удару ЗС РФ була оголошена о 03:22. Скасована вона була об 11:34.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Дніпровському та Криворізькому районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

В результаті загинув один чоловік, ще одного вдалось дістатись з-під завалів дачного будинку. Також сталося декілька займань.

"Загалом там, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків, двоє зруйновані. Понівечена господарська споруда. Пожежу рятувальники загасили", — додав Сергій Лисак.

Місцеві пабліки також повідомляють і про вибухи в Кривому Розі. В декількох районах знайшли уламки збитих ракет. Однак мер міста Олександр Вілкул жодної інформації про обстріл не надав, зазначивши лише про запровадження в місті графіків аварійних відключень електроенергії.

"Київ, Дніпро. Йде обстріл енергосистеми. Подекуди відсутнє світло. Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці. В Києві екстрені відключення. Дніпро також екстрені", — повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Через екстрені відключення у Дніпрі стався збій у роботі електротранспорту. Деякі тролейбуси ходять із запізненням.

Обстріл України 26 серпня — наслідки у Запорізькій області

В області повітряна тривога через загрозу удару ЗС РФ була оголошена о 04:31. Скасована вона була об 11:36.

В результаті атаки росіян в Запорізькій області загинув один чоловік. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється", — додав він.

Через пошкодження електрообладнання о 10:05 було знеструмлено низку споживачів у місті Запоріжжя та у місті Вільнянськ, повідомляє ПАТ "Запоріжжяобленерго". Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В Запорізькій обласній прокуратурі додали, що в результаті обстрілу поранена жінка. Також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 серпня ЗС РФ атакувала Україну кількома хвилями дронів-камікадзе "Шахед" та крилатими ракетами різного типу. Вночі та зранку жителі Києва та Київської області чули вибухи у небі, а Повітряні сили ЗСУ, тим часом, публікували попередження про загрозу нової хвилі російських засобів ураження.

Після атаки склалась складна ситуація в енергетиці. Деякі поїзди "Укрзалізниці" навіть затримуються.