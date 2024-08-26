Загроза Київській ГЕС: у РНБО пояснили, чи можуть ракети РФ її пошкодити

Українцям не слід реагувати на заяви росіян про загрозу для Київської ГЕС, заявив керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко. Водночас місцева влада підтвердила, що ЗС РФ пошкодили кілька об'єктів енергетики в регіоні.

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Київська гідроелектростанція (Київська ГЕС) достатньо міцна, щоб вистояти під час ракетного обстрілу ЗС РФ. Її не варто порівнювати з Каховською ГЕС, яку підірвали росіяни у червні 2023 року. Про те, що в українців немає причин для паніки, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав у Telegram-каналі.

Допис Коваленко з'явився за годину після завершення масованого ракетно-дронового обстрілу, який ЗС РФ здійснила зранку 26 серпня. Посадовець запевнив, що немає загрози прориву дамби ГЕС. З його слів, спецслужби РФ поширюють припущення про руйнування, щоб налякати українців. Кажучи про Каховську ГЕС слід згадати, що росіяни її підривали зсередини, а не ззовні, пояснив він.

"Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", — ідеться у дописі Коваленка.

Обстріл 26 серпня - Андрій Коваленко про загрозу для Київської ГЕС Фото: Скриншот

Обстріл 26 серпня — Київська ГЕС та події у Києві

Президент Володимир Зеленський не підтвердив, що Київська ГЕС і дамба водосховища була ціллю ЗС РФ. Очільник держави заявив, що ЗС РФ запустили сотні ракет та сотні дронів, які атакували Україну від сходу до заходу. Ціллю РФ стали низка об'єктів енергетики, пролунало у зверненні. Тим часом видання "Новинарня" опублікувало кадри падіння ракети Х-101 за 13 млн дол. посеред Київського водосховища. Крім того, у соцмережах з'явились кадри влучання по станції: видно полум'я та стовпи диму.

Фокус розповідав про перебіг російського обстрілу, який стався зранку 26 серпня. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, Україну атакували кілька зграй дронів-камікадзе, які рухались зі сходу та півдня. Крім того, ворога запустив ракети Х-101, "Калібри", "Кинджали" з 17 літаків, які здійнялись у повітря з чотирьох аеродромів. Близько 08:00 жителі столиці повідомили про серію вибухів та про перебої з електро- та водопостачанням. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко підтвердив, що росіяни атакували об'єкти інфраструктури, є поранені: інші деталі від не уточнив. Згодом він додав, що поранено трьох людей, серед них — тримісячна дитина. Також на Київщині пошкоджено 22 будинки. Тим часом в НЕК "Укренерго" підтвердили, що запроваджують аварійні відключення через пошкодження енергосистеми.

На карті орієнтовного руху засобів ураження ЗС РФ, створеної у Telegram-каналі "Радник", бачимо, що у бік Києва летіло мінімум дві групи "Шахедів" та ракети Х-101. Які саме об'єкти були цілями російського удару і чи була у них на шляху Київська ГЕС, за схемою не зрозуміло.

Обстріл 26 серпня - траєкторія дронів та ракет у бік Києва Фото: Радник / Telegram

Київська ГЕС на карті — деталі

Київська ГЕС — об'єкт енергетики потужністю 408 МВт. Дамба гідроелектростанції втримує Київське водосховище, яке містить, орієнтовно, 3,7 куб. км води. Характеристики водосховища, яке ще називають "Київське море": висота над рівнем моря — 99 м, довжина — 110 км, ширина — 99 км, середня глибина — 4 м. Для порівняння, у Каховському водосховищі було близько 18 куб. км води. Київська ГЕС на карті розташована на північ від Києва у місті Вишгород.

Обстріл 26 серпня - Київська ГЕС на карті та Київське водосховище Фото: Google maps

Зазначимо, під час російського удару 26 серпня було гучно на Вінниччині та Одещині. Обласні військові адміністрації підтвердили, що отримали пошкодження об'єкти енергетики. На Вінниччині відбулось аварійне відключення 95 населених пунктів, але вже за півтори години світло повернулось. У Вінниці ненадовго виникли проблеми з водопостачанням. Тим часом у Одесі з'явились негаразди з транспортом, але частина ліній відновила роботу, заявили у міській раді.

Нагадуємо, 26 серпня партизанська група "Атеш" повідомила про пожежу на так званих "вишках Бойка" неподалік від окупованого Криму. 24 серпня в ГУР Міноборони розповіли, що мають план зі звільнення півострова від російських загарбників.