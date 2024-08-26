У Чорному морі загорілися всі "вишки Бойка", — соцмережі (інфографіка)

Раніше Україна вже завдавала ударів по "вишках Бойка", адже там ЗС РФ ховали обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря. У 2023 році українці повернули над ними контроль.

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У Чорному морі, недалеко від острова Зміїний загорілися всі вишки Бойка. Про це повідомляє Telegram-канал"Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки.

Зазначається, що всі 3 бурові платформи на схід від острова зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горіла, а з 3-ї платформи йшов стовп диму.

Вишки Бойка Фото: Крымский ветер

Адміністратори каналу заявили, що раніше Україна вже завдавала ударів по "вишках Бойка", адже там ЗС РФ ховали обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря. Уже у вересні 2023 року Україна повернула під контроль бурові платформи: вишки "Петро Годованець" і "Україна", а також самопідйомні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Так, під час операції спецпризначенцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів типу НАР і РЛС "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Як розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов, після звільнення "вишок Бойка" ЗС РФ втратили можливості ведення розвідки в небі, на воді та на суходолі, а Сили оборони розширили можливості проводити наступні успішні операції в Чорному морі та Криму.

Нагадаємо, у ГУР розповіли про деокупацію Криму та долю Керченського мосту. За словами представника розвідки Андрія Юсова, питання звільнення окупованого півострова не зникло з порядку денного.

Також повідомлялося, що поруч із Кримом збільшилася кількість літаків-розвідників НАТО. Так, 22 серпня ще о 12.13 поблизу Криму було лише два літаки-розвідники, а вже о 13.25 їхня кількість зросла до чотирьох.