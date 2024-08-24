Є план: у ГУР розповіли про деокупацію Криму та долю мосту (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, питання звільнення окупованого півострова не зникло з порядку денного.

Related video

Крим, як і раніше, має важливе значення для Російської Федерації з погляду військової логістики і поставок і є, по суті, великою військовою базою, яку активно використовують ЗС РФ, розповів в ефірі каналу "Київ 24" представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Однак питання звільнення півострова нікуди не зникло з порядку денного, як і доля мосту через Керченську протоку.

Відповідаючи на запитання ведучої, скільки ще залишилося жити мосту, Юсов сказав:

"Ми б хотіли всі подивитись на годинник і сказати "Ну, хвилин 15 ще залишилось", але... Реальність — вона складніша. Безумовно, Сили Оборони мають плани щодо як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не будемо давати анонси, як не робили цього в попередні рази, коли відповідні поразки завдавалися і були ефективними".

16 серпня в МО РФ повідомили про атаку на Кримський міст 12 ракетами ATACMS, які "були збиті", а також відзвітували про знищення трьох українських морських дронів.

За інформацією військового руху українців і кримських татар "АТЕШ", через активність ЗСУ на фронті окупанти почали в екстреному порядку укріплювати міст системами ППО і закривати його від морських дронів баржами у два ряди. Вони також забивають палі, щоб звести нове загородження для захисту стратегічно важливого об'єкта.

На початку серпня ветеран АТО і екс-командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий висловив думку, що зараз Україні ще рано знищувати Кримський міст. Він вважає, що поки що Кримський міст та інші об'єкти РФ, розташовані в окупованому Криму, потрібні ЗСУ як приманка. Україна регулярно знищує на півострові зенітно-ракетні комплекси, які є дефіцитними для Росії.

"Ось зараз Крим працює такою величезною "Чорнобаївкою" для російської ППО", — сказав Дикий, нагадавши, що українські захисники регулярно там знищують цілі зенітно-ракетні комплекси. Уже багато знищили С-300 і С-400.

Раніше Фокус писав, чи можуть українські морські дрони Magura V5 знищити Кримський міст.