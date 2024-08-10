Окупанти зміцнюють захист Кримського мосту від надводних дронів, — партизани (фото)

Окупанти підганяють під Кримський міст баржі. Вони мають стати щитом проти надводних дронів Magura V5.

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Через активність Збройних сил України на фронті російські війська почали прискорено зміцнювати захист Кримського мосту системами протиповітряної оборони, а також підганяти туди баржі. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

За інформацією партизанів, уздовж споруди баржі виставляють у два ряди, а по всьому периметру вбивають палі, щоб звести нове загородження.

Усі ці заходи, як зазначається, спрямовані на захист мосту від можливих атак безпілотних надводних апаратів.

"Останніми днями на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня українське підпілля розповіло, що російське командування вирішило посилити захист Кримського мосту. Так, впритул до конструкції був додатково встановлений переносний ракетно-зенітний комплекс, який може збивати літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

На початку серпня глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Це, зазначив він, потребує комплексного вирішення.

Водночас ветеран АТО та екс-командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що знищувати Кримський міст зарано. Він зазначив, що Україна регулярно знищує на півострові російські зенітно-ракетні комплекси, які є дефіцитними для Росії.