С-400, С-500 і підводний човен "Ростов-на-Дону": в ISW оцінили можливі наслідки ударів у Криму

За даними представника ВМС України Дмитра Плетенчука, ЗСУ успішно знищили російські системи ППО С-400 і С-500, які захищали Кримський міст.

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2 серпня українські сили могли завдати ударів по чотирьох російських ЗРК С-400, системі ППО С-500 і підводному човні "Ростов-на-Дону" в окупованому Криму. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 серпня.

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У РФ реанімували підводний човен "Ростов-на-Дону" після удару по Севастополю, — ЗМІ

Генштаб ЗСУ 3 серпня повідомив, що атаки на території Криму суттєво пошкодили чотири російські пускові установки С-400 у невказаних районах. Представник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що ЗСУ успішно знищили російські системи ППО С-400 і С-500, які розмістили для захисту Кримського мосту.

У ISW поки не виявила візуальних підтверджень того, що ЗСУ завдавали ударів по російських системах ППО. Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару підводний човен "Ростов-на-Дону" затонув у порту Севастополя.

У вересні 2023 року українські сили значно пошкодили підводний човен у порту Севастополя. Після цього його відправили на ремонт у порту.

За твердженнями російських джерел, 2 серпня російська ППО відбила удар ракетами MGM-140 ATACMS по окупованому Севастополю. Супутникові знімки, зроблені 2 серпня, показують деякі пошкодження конструкції, яка, ймовірно, захищала підводний човен у Севастополі. Але американські аналітики поки що не можуть незалежно підтвердити повідомлення про знищення підводного човна.

Нагадаємо, що з Криму "зникають" російські літаки. За даними представника ВМС Дмитра Плетенчука, два аеродроми вже порожні.

Також повідомлялося, що, за даними Bild, росіяни перейшли канал у Часовому Яру і просуваються в житлові квартали.