"Затонув на місці": Сили оборони уразили у Криму підводний човен "Ростов-на-Дону", — Генштаб

Після удару по Севастополю росіяни, як повідомили у Генштабі, втратили субмарину, здатну нести "Калібри". Також було пошкоджено 4 установки "Тріумф".

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У п'ятницю, 2 серпня, підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України в порту Севастополя тимчасово окупованого Криму успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Як результат, наголошують у командуванні, ворожий човен затонув на місці.

Підводний човен "Ростов-на-Дону"

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів, здатних застосовувати ракети "Калібр".

Дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" вартістю 300 мільйонів доларів був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Його будували в Санкт-Петербурзі на корабельні "Адміралтейські верфі" під номером 01671.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно вже зазнало суттєвих ушкоджень.

Після ремонтних робіт в акваторії Севастопольської гавані відбувалися його випробування.

"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", — підкреслюють у Генштабі ЗСУ.

Окрім того, додають у ГШ ЗСУ, внаслідок удару також були суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Нагадаємо, у ЗМІ підрахували, скільки військових об'єктів ЗС РФ вибухнули у Криму з початку літа 2024 року.

Також Фокус писав, що депутат Держдуми РФ Євгеній Федоров визнав, що Росія втратила Чорноморський флот.