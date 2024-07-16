Корабель, С-300, РЛС та полігони: скільки об'єктів ЗС РФ в Криму вибухнуло з початку літа 2024

Сили оборони протягом перших тижнів літа 2024 року знищили 15 військових цілей на території Кримського півострова, розповіли журналісти. У середньому завдавали по одному вдалому удару кожні три дні.

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З червня по середину липня 2024 року російські підрозділи в окупованому Криму потерпали від ударів по захищених бухтах, полігонах, складах боєприпасів, радіолокаційних станціях і по установках протиповітряної оборони. Які саме цілі та у якій кількості вдалось знешкодити українським Силам оборони, підрахували на порталі "Крим.Реалії".

Журналісти порталу проаналізували інформацію про вибухи, влучання та пожежі, які стались на Кримському півострові з початку літа 2024 року. При цьому вони використовували дані з відкритих джерел — повідомлення місцевих жителів, фото та відео, знятих свідками, заяви представників окупаційної адміністрації та повідомлення від Генштабу ЗСУ, якщо такі були. В підсумку з'ясувалось, що за 45 літніх днів Сили оборони дістали до 15 військових об'єктів ЗС РФ в Криму. В середньому — по одному влучному відпрацюванню кожні три дні.

Перелік ефективних ударів Сил оборони по військових об'єктах ЗС РФ в Криму з червня по середину липня 2024 року:

буксир проєкту 498 "Сатурн" на озері Панському (6 червня відбулась атака морських дронів Magura V5 ГУР);

ЗРК С-300 — три дивізіони;

ЗРК С-400 — чотири установки;

РЛС — три од.;

військовий об'єкт біля села Мічурінівка (поруч з Джанкоєм, 10 червня);

пожежа на полігоні Вітине (пункт дальнього космічного зв'язку, 23 червня);

пожежа на полігоні на мисі Чауда (25 червня);

підрив складу боєприпасів під Балаклавою.

На карті військових об'єктів ЗС РФ у Криму, створеному на порталі "Крим.Реалії", можна нарахувати понад сотню ударів Сил оборони, починаючи з перших місяців повномасштабного вторгнення. Найбільша кількість ударів — навколо Севастополя та на західному узбережжі, свідчать позначки. Також є дев'ять атак на місцевість поруч з Кримським мостом — на березі та в морі. Максимальна відстань до підконтрольної Україні території — близько 260 км (до Керчі), мінімальна — близько 90 км (до Чонгару).

Удари по Криму - карта об'єктів, по яких влучили Сили оборони з 2022 по липень 2024 рр. Фото: Крим. Реалії

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про влучання Сил оборони по установках протиповітряної оборони ЗС РФ в Криму. Наприклад, внаслідок повітряної атаки 10 червня росіяни втратили дві установки С-300 та три радіолокаційні станції, розповіли у росЗМІ. На супутникових фото, які з'явились через два дні, можна побачити вигорілу місцевість у точці атаки. Удар, як припускають, завдали ракетами ATACMS, ціль розміщувалась неподалік Джанкою. Після низки ударів росіяни перемістили на півострів експериментальну установку С-500 "Прометей", повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Нагадуємо, 2 липня моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомив про удар по військовій частині ЗС РФ під Балаклавою. Тим часом 16 липня представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про ракети "Онікс", якими росіяни планують стріляти по українцях.