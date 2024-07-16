Корабль, С-300, РЛС и полигоны: сколько объектов ВС РФ в Крыму взорвалось с начала лета 2024 года

Силы обороны в течение первых недель лета 2024 года уничтожили 15 военных целей на территории Крымского полуострова, рассказали журналисты. В среднем наносили по одному удачному удару каждые три дня.

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С июня по середину июля 2024 года российские подразделения в оккупированном Крыму страдали от ударов по защищенным бухтам, полигонам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и по установкам противовоздушной обороны. Какие именно цели и в каком количестве удалось обезвредить украинским Силам обороны, подсчитали на портале "Крым.Реалии".

Журналисты портала проанализировали информацию о взрывах, попаданиях и пожарах, которые произошли на Крымском полуострове с начала лета 2024 года. При этом они использовали данные из открытых источников — сообщения местных жителей, фото и видео, снятых свидетелями, заявления представителей оккупационной администрации и сообщения от Генштаба ВСУ, если таковые были. В итоге выяснилось, что за 45 летних дней Силы обороны получили до 15 военных объектов ВС РФ в Крыму. В среднем — по одной точной отработке каждые три дня.

Перечень эффективных ударов Сил обороны по военным объектам ВС РФ в Крыму с июня по середину июля 2024 года:

буксир проекта 498 "Сатурн" на озере Панском (6 июня состоялась атака морских дронов Magura V5 ГУР);

ЗРК С-300 — три дивизиона;

ЗРК С-400 — четыре установки;

РЛС — три ед;

военный объект возле села Мичуриновка (рядом с Джанкоем, 10 июня);

пожар на полигоне Витино (пункт дальней космической связи, 23 июня);

пожар на полигоне на мысе Чауда (25 июня);

подрыв склада боеприпасов под Балаклавой.

На карте военных объектов ВС РФ в Крыму, созданной на портале "Крым.Реалии", можно насчитать более сотни ударов Сил обороны, начиная с первых месяцев полномасштабного вторжения. Наибольшее количество ударов — вокруг Севастополя и на западном побережье, свидетельствуют отметки. Также есть девять атак на местность рядом с Крымским мостом — на берегу и в море. Максимальное расстояние до подконтрольной Украине территории — около 260 км (до Керчи), минимальное — около 90 км (до Чонгара).

Удары по Крыму — карта объектов, по которым попали Силы обороны с 2022 по июль 2024 гг. Фото: реки крыма

Отметим, ранее Фокус рассказывал о попадании Сил обороны по установкам противовоздушной обороны ВС РФ в Крыму. Например, в результате воздушной атаки 10 июня россияне потеряли две установки С-300 и три радиолокационные станции, рассказали в росСМИ. На спутниковых фото, которые появились через два дня, можно увидеть выгоревшую местность в точке атаки. Удар, как предполагают, нанесли ракетами ATACMS, цель размещалась неподалеку Джанкоя. После ряда ударов россияне переместили на полуостров экспериментальную установку С-500 "Прометей", сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Напоминаем, 2 июля мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил об ударе по воинской части ВС РФ под Балаклавой. Тем временем 16 июля представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал о ракетах "Оникс", которыми россияне планируют стрелять по украинцам.