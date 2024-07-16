Готовят под "Ониксы": РФ модернизирует пусковые установки для атаки из Крыма, — Братчук

Как рассказал Сергей Братчук, 15 июля россияне нанесли удар по Одессе именно из полуострова. Они использовали баллистическую ракету "Искандер-М".

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ВС РФ вывели большую часть своих ракетоносителей из оккупированного Крыма и начали модернизировать ракетные установки на полуострове. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук "24 каналу".

По его словам, Россия хочет спрятать свой Черноморский флот. При этом обстрелы Украины из оккупированного Крыма не останавливаются.

Братчук заявил, что 15 июля россияне нанесли удар по Одессе именно из полуострова. Они использовали баллистическую ракету "Искандер-М". Более того, они модернизируют установки, чтобы они могли запускать ракеты "Оникс".

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"Враг, к счастью, давно их не применял, но этих ракет у него много. То, что оккупанты готовят под "Ониксы" установки, тоже нужно принимать во внимание", — сказал он.

Братчук отметил, что не стоит думать, будто бы враг находится в отчаянии и убегает. Россияне отводят свои корабли из Крыма, чтобы их обезопасить.

Сергей Братчук об оккупантах в Крыму (смотреть с 36 минуты)

Что известно о ракете "Оникс"

Это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ранее в ВМСУ сообщали, что РФ переложила функционал флота в Черном море на авиацию. По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, Киеву необходимо как можно скорее получить помощь от западных партнеров в виде истребителей F-16, чтобы сместить баланс на южном направлении.

Также 15 июля сообщалось, что беспилотники атаковали мыс Фиолент. По данным соцсетей, в районе Севастополя было восемь взрывов, а заявления Минобороны РФ о якобы сбитых украинских беспилотниках названы не соответствующими действительности.