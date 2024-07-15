В РФ заявили об атаках БпЛА в оккупированном Крыму и Липецкой области

В Крыму БпЛА якобы упал на территорию частного двора и пытался нарушить работу подстанции под Липецком.

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В Липецкой области беспилотник атаковал местную электроподстанцию, а в оккупированном Крыму кружил в районе мыса Фиолент. Об этом сообщили местные власти.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил.

"БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают правоохранители. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", — заявил он.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев также сообщил об атаке БпЛА в районе мыса Фиолент.

"По предварительной информации, в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении обломков в районе Фиолента на территории одного частного дома. Продолжается контроль за обстановкой", — написал он.

Впоследствии Развожаев добавил, что оперативные службы выехали на место падения обломков в районе Фиолента, и что пострадавших нет.

Напомним, что БпЛА СБУ атаковали нефтебазу в Ростовской области. Охранники пытались сбить их антидроновими ружьями, но не попали и рассмешили сеть своей неуклюжестью.