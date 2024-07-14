"Пиу-пиу и тра-та-та": сеть взорвали охранники нефтебаз РФ с антидроновими ружьями (видео)

В РФ выдали охранникам нефтебаз антидронные ружья-глушилки. Ими персонал должен спасать нефтебазу от атак беспилотников.

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Российские нефтебазы для отражения дроновых атак закупили антидронные ружья и раздали их охранникам. То, как они ими пользуются, насмешило соцсети. На это обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.

"Российская смекалка в действии. В РФ выдали охранникам нефтебаз антидронные ружья-глушилки. "Снайпер" должен был спасти нефтебазу, ведь на закупку ружей были потрачены миллионы рублей. Однако, как видим, стрелок пытается понять, как это работает, а тем временем в РФ каждую ночь продолжают сбивать украинские дроны нефтебазами", — написал журналист.

На обнародованных кадрах, снятых камерами наблюдений на нефтебазах видно, как охранники неуклюже пытаются сбивать украинские дроны. Видно, что они не умеют пользоваться этим оружием и стреляют из него куда попало и не попадают. Беспилотники выполняют свою миссию до конца.

Видео работы российских охранников нефтебаз рассмешило подписчиков телеграм-канала Юрия Бутусова:

Если бы видео было со звуком, было бы слышно "пуль пуль пуль пуль" или "тра-та-та-та".

Похоже на фото-ружье.

Так этот человек по ходу и расстрелял нефтебазу.

Так сбил же! Взрыв был! Эффективное оружие у охраны.

На самом деле на видео зафиксирован момент удара дронов по нефтебазе в Ростовской области 13 июля. Дроны СБУ атаковали нефтебазу, где хранился бензин и дизельное топливо общим объемом 12,5 тыс. кубометров. Для тушения пожара задействовали около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.