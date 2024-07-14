"Піу-піу і тра-та-та": мережу підірвали охоронці нафтобаз РФ з антидроновими рушницями (відео)

В РФ видали охоронцям нафтобаз антидронові рушниці-глушилки. Ними персонал має рятувати нафтобазу від атак безпілотників.

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Російські нафтобази для відбиття дронових атак закупили антидронові рушниці і роздали їх охоронцям. Те, як вони ними користуються, насмішило соцмережі. На це звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов.

"Російська кмітливість у дії. В РФ видали охоронцям нафтобаз антидронові рушниці-глушилки. "Снайпер" мав врятувати нафтобазу, адже на закупівлю рушниць було витрачено мільйони рублів. Однак, як бачимо, стрілець намагається зрозуміти, як це працює, а тим часом у РФ щоночі продовжують збивати українські дрони нафтобазами", — написав журналіст.

На оприлюднених кадрах, зафільмованих камерами спостережень на нафтобазах видно, як охоронці незграбно намагаються збивати українські дрони. Видно, що вони не вміють користуватися цією зброєю і палять з неї куди попало та не влучають. Безпілотники виконують свою місію до кінця.

Відео роботи російських охоронців нафтобаз розсмішило підписників телеграм-каналу Юрія Бутусова:

Якби відео було зі звуком, було б чути "пуль пуль пуль пуль" або "тра-та-та-та".

Схоже на фото-рушницю.

Так цей чоловік по ходу і розстріляв нафтобазу.

Так збив же! Вибух був! Ефективна зброя у охорони.

Насправді на відео зафіксований момент удару дронів по нафтобазі у Ростовській області 13 липня. Дрони СБУ атакували нафтобазу, де зберігався бензин та дизельне паливо загальним обсягом 12,5 тис. кубометрів. Для гасіння пожежі задіяли близько півсотні людей та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.