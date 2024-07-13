Дрони СБУ атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області РФ, — джерела Фокусу

У Цимлянському районі Ростовської області було чутно вибух, а після — почалася пожежа.

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Ніч на суботу, 13 липня, виявилася дуже спекотною для російської нафтобази у Цимлянському районі Ростовської області. Саме дрони СБУ "запалили" бавовну на об‘єкті, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів. Про це повідомляють поінформовані джерела Фокусу.

Вночі місцеві росіяни почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.

Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи росії. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", — зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, в ніч із 8 на 9 липня безпілотники вдарили по нафтобазі в російському місті Калач-на-Дону у Волгоградській області.

Уночі 9 липня Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої загорілася електропідстанція в селищі Генеральське.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що 8 липня регіон атакували дрони. З його слів, постраждали двоє осіб, а у місцевій лікарні вибило вікна й посікло фасад.