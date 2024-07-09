Дрони розтрощили нафтобазу у Волгоградській області РФ: пожежу гасять у двох місцях (відео)

Як повідомили місцеві мешканці, вони нарахували 10 гучних вибухів, які пролунали близько 4-ї ранку. Густий чорний дим видно жителям з різних районів міста, де розташована нафтобаза.

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У ніч з 8 на 9 липня безпілотники вдарили по нафтобазі у російському місті Калач-на-Дону у Волгоградській області. На місці виникла велика пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали.

"Кілька дронів ЗСУ атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. Попередньо, БПЛА влучили по цистерні з пальним і хлібозаводу", — йдеться у повідомленні.

На місці прильоту виникла сильна пожежа, в повітря підіймається густий чорний дим.

Пізніше телеграм-канал "Mash" уточнив, що по нафтобазі у місті вдарили мінімум п'ятьма дронами.

"Зараз на місцях прильоту в районі НПЗ і на території хлібозаводу дві пожежі. Їх гасять", — йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві мешканці Калач-на-Дону повідомляють, що вибухи почали лунати у місті близько 4 ранку, їх нарахували близько 10 штук.

"Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста", — пишуть в російських пабліках.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров після 6-ї ранку заявив, що силами російської протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби було припинено атаку БПЛА на території регіону.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА виникли загоряння на підстанції м. Фролово та нафтобазі м. Калач-на-Дону. Пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано, енергопостачання не зупинено. На місці пожежі на нафтобазі працюють сили протипожежної служби регіону та МНС, загрози житловим об'єктам немає", — зазначив Бочаров.

Українська сторона поки не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, вночі 9 липня Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої загорілась електропідстанція у селищі Генеральське.

У ніч з 5 на 6 липня дрони атакували Єйський, Ленінградський і Павловський райони Краснодарського краю РФ, внаслідок чого виникли пожежі на двох нафтобазах.