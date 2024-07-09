Дроны разбили нефтебазу в Волгоградской области РФ: пожар тушат в двух местах (видео)

Как сообщили местные жители, они насчитали 10 громких взрывов, которые прозвучали около 4-х утра. Густой черный дым виден жителям из разных районов города, где расположена нефтебаза.

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В ночь с 8 на 9 июля беспилотники ударили по нефтебазе в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. На месте возник большой пожар. Об этом сообщили российские телеграмм-каналы.

"Несколько дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно, БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу", — говорится в сообщении.

На месте прилета возник сильный пожар, в воздух поднимается густой черный дым.

Позже телеграм-канал "Mash" уточнил, что по нефтебазе в городе ударили минимум пятью дронами.

"Сейчас на местах прилета в районе НПЗ и на территории хлебозавода два пожара. Их тушат", — говорится в сообщении.

В то же время местные жители Калач-на-Дону сообщают, что взрывы начали раздаваться в городе около 4 утра, их насчитали около 10 штук.

"После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города", — пишут в российских пабликах.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после 6 утра заявил, что силами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена атака БПЛА на территории региона.

"В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции г. Фролово и нефтебазе г. Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет", — отметил Бочаров.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Напомним, ночью 9 июля Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой загорелась электроподстанция в поселке Генеральское.

В ночь с 5 на 6 июля дроны атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края РФ, в результате чего возникли пожары на двух нефтебазах.