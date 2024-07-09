Ростовскую область атаковали дроны: горит электроподстанция (видео)

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пожар поднялся и в самом Ростове-на-Дону, но его быстро ликвидировали.

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Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой загорелась электроподстанция в поселке Генеральское. Об атаке дронов сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона", — написал Голубев.

Он уточнил, что в результате воздушной атаки в Родионова-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

"В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован", — отметил Голубев.

В то же время телеграм-канал "Astra" обнародовал видео пожара на подстанции в поселке Генеральское Ростовской области.

Вооруженные силы Украины и украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июля дроны атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края РФ, в результате чего возникли пожары на двух нефтебазах.

Этой же ночью во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, из-за чего впоследствии было перекрыто движение по Керченскому мосту.