Взрывы в Севастополе: оккупанты перекрыли Керченский мост, — соцсети

По словам местных жителей, перед взрывами они также слышали звуки взлета истребителя с аэродрома Бельбека.

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Ночью 6 июля во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, из-за чего впоследствии было перекрыто движение по Керченскому мосту. Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

"Со стороны Орловки в Севастополе в 00.20 было слышно 2 далеких, глухих взрыва с моря. При этом в 23.55 с Бельбека был слышен звук взлета истребителя", — говорится в сообщении.

Через несколько минут телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация" сообщил, что движение по Керченскому мосту перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Оккупационные власти полуострова пока не комментировали информацию.

Напомним, 5 июля украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала сообщила, что российские оккупанты конфисковали ее дом в Крыму.

В ночь с 4 на 5 июля состоялась атака дронов на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, откуда в Украину запускают "шахеды".