"Копаются в родительских вещах": оккупанты конфисковали дом Джамалы в Крыму

Джамала уточнила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители российской оккупационной власти забрали ключи.

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Российские оккупанты забрали дом украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы, который находится во временно оккупированном Крыму. Об этом Джамала сообщила в своем Инстаграм.

"Они забрали дом ... копаются в родительских вещах в семейных архивах ... просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей", — написала в сторис певица.

Она подчеркнула, что уже несколько поколений ее народ не может оставить ничего своим детям, потому что "преступники приходят в наш дом. Уничтожают, разрушают, отбирают, воруют".

Сторис Джамалы Фото: Скриншот

В комментарии для "Украинской правды" Джамала уточнила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи, у которых 5 июля представители оккупационных властей забрали ключи.

"Сначала нашли бумажку (о конфискации, — ред.). Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать дом. Потом позавчера пришел кто-то и сказал, что будем все оформлять. Потом пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не надо было ничего взламывать. А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом", — отметила Джамала.

Напомним, 27 июня Джамала впервые отреагировала на сообщение о том, что оккупационные власти в Крыму планируют так называемую "национализацию имущества", среди объектов которой есть дом певицы. Джамала призналась, что тяжело пережила это известие, однако сдаваться точно не планирует.

2 июля певица Джамала, которая в начале полномасштабной войны в Украине вывезла своих двух сыновей за границу, сообщила, что перевезла детей обратно в Украину.