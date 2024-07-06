"Копаються у батьківських речах": окупанти конфіскували будинок Джамали в Криму

Джамала уточнила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди, у яких 5 липня представники російської окупаційної влади забрали ключі.

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Російські окупанти забрали будинок української співачки кримсько-татарського походження Джамали, який знаходиться в тимчасово окупованому Криму. Про це Джамала повідомила у своєму Інстаграм.

"Вони забрали будинок…копаються у батьківських речах у родинних архівах…просто у цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали та власними руками, кров’ю і потом будували. Вони забрали навіть не у мене. А у моїх батьків", — написала в сторіс співачка.

Вона наголосила, що вже кілька поколінь її народ не може залишити нічого своїм дітям, бо "злочинці приходять у наш дім. Знищують, руйнують, відбирають крадуть".

Сторіс Джамали Фото: Скриншот

В коментарі для "Української правди" Джамала уточнила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди, у яких 5 липня представники окупаційної влади забрали ключі.

"Спочатку знайшли папірець (про конфіскацію, — ред.). Тижня два тому прийшли "журналісти" і стали знімати будинок. Потім позавчора прийшов хтось і сказав, що будемо все оформляти. Потім прийшли і забрали ключі у сусідів. Їм навіть не треба було нічого зламувати. А сьогодні вони прийшли і описували майно. Сьогодні можна сказати забрали будинок", — зазначила Джамала.

Нагадаємо, 27 червня Джамала вперше відреагувала на повідомлення про те, що окупаційна влада в Криму планує так звану "націоналізацію майна", серед об'єктів якої є будинок співачки. Джамала зізналася, що важко пережила цю звістку, проте здаватися точно не планує.

2 липня співачка Джамала, яка на початку повномасштабної війни в Україні вивезла своїх двох синів за кордон, повідомила, що перевезла дітей назад в Україну.