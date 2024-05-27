40-річна Джамала стала багатодітною мамою — яке ім'я отримала третя дитина співачки

Джамала втретє стала мамою хлопчика. Співачка три дні тримала в таємниці, що вже народила. Тепер співачка офіційно багатодітна мама.

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40-річна українська співачка, яка має кримськотатарське походження, Джамала втретє стала мамою. Про це співачка повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

Як з'ясувалося, у співачки народився третій хлопчик ще три дні тому, 24 травня. Однак Джамала тримала в секреті, що вже стала багатодітною мамою.

Відомо, що новонародженого хлопчика назвали Алім Сеїт-Бекір Оглу Сулейманов. Малюк народився з вагою 3 410 та зростом 51 сантиметр.

"Такий чемний хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна в пологовий", — написала співачка.

Під дописом, який опублікувала співачка її шанувальники активно почали вітати з народження третьої дитини:

"Вітаємо!!!! Здоров'я тобі і малюку! Мати трьох синочків — це потужно!", "Щирі вітання, нехай росте здоровий та щасливий", "Яка чудова новина зранку! Вітаю", "Урааа! Вітаємо малечу в цьому світі!! Будьте нам здорові", "Велика радість!)) вітання!".

Звісно до привітань приєднались і зіркові колеги співачки:

"Вітаю! Вітаю! Вітаю! Нехай його очі завжди випромінюють щастя", — прокоментувала світлину з малюком співачка Кола.

"Ура! Вітаю!" — написала блогерка Аліна Френдій.

"Вітаааааємо!!! Нехай росте найщасливішим", — прокоментувала співачка Юлія Саніна.

"Мамуся! Вітаємо всією родиною!!! Ти мій герой!!!!" — написала співачка Світлана Тарабарова, яка також багатодітна мама.

"Вітаю", — коротко підписав Дзідзьо.

"Мої вітання!!!!" — прокоментувала реперка Альона Альона.

Варто зазначити, що Джамала заміжня за кримським татарином Сеїт-Бекір Сулеймановим. Пара вже має двох синів — 8-річного Еміра-Рахмана та Селіма-Гірайа, якому в червні виповниться 4 роки.

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