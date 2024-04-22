Гейлі Етвелл, колишня дівчина Тома Круза, вагітна від нового нареченого

Гейлі і Том недовго зустрічалися на зйомках фільму "Місія нездійсненна". Але розлучилися так само раптово, як і зійшлися.

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Гейлі Етвелл, колишня дівчина Тома Круза, раптово оприлюднила свою вагітність. Зірка фільму "Місія нездійсненна" з'явилася у Венеції в компанії свого нареченого Неда Вольфганга Келлі. Через 12 місяців після заручин. І продемонструвала живіт в обтислому чорному вбранні. Про це пише Daily Mail.

Гейлі Етвелл спровокувала чутки про вагітність у суботу після того, як прилетіла у Венецію в довгоочікувану міні-відпустку з нареченим Недом Вольфгангом Келлі, за рік після того, як прийняла його пропозицію руки і серця в цьому ж італійському місті.

Гейлі Етвелл із нареченим Недом Вольфгангом Келлі

Акторка мала приголомшливий вигляд у чорному обтислому вбранні, вільному білому пальті та світлих кросівках. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і масивними золотими сережками.

42-річна Гейлі та її наречений робили селфі, прогулялися вуличним ринком і, завершуючи прогулянку, пообідали у вуличному ресторанчику.

Гейлі, схоже, повною мірою скористалася перервою в графіку зйомок "Місії: нездійсненна", готуючись розпочати роботу над восьмою частиною давньої франшизи з колегою по фільму і колишнім хлопцем Томом Крузом, якого вже бачили на знімальному майданчику в Лондоні.

Гейлі Етвелл із нареченим Недом Вольфгангом Келлі

Гейлі в популярній франшизі виконала роль злодійки Грейс, яка стала спецагентом.

Венеція стала улюбленим місцем для Етвелл і її нареченого, після того, як Нед, музикант і композитор, освідчився їй під час попередньої поїздки в місто у квітні 2023 року.

Підтверджуючи свої заручини у квітні минулого року, Нед розповів підписникам в Instagram: "Мені пощастило. Приїхали до Венеції о 10 ранку, близько опівдня ми з коханням усього мого життя побралися на кухні цієї дивної квартири, поки каналом плавали качки, а хлопець за вікном грав на акордеоні "My Way".

Гейлі і Нед приховують свої стосунки від громадськості і рідко фотографуються разом.

Гейлі Етвелл із нареченим Недом Вольфгангом Келлі Фото: Getty Images

На веб-сайті Неда йдеться про те, що він продюсував комерційну музику для таких великих брендів, як Bud Light, Headspace і Samsung.

Він також писав музику для фільмів, працював над дизайном різних проєктів і писав статті.

Гейлі і Том Круз почали зустрічатися, знімаючись у фільмі "Місія нездійсненна". Але розлучилися 2022 року, коли зйомки закінчилися. І залишилися друзями. Том Круз зараз залишився один і встиг відвідати вечірку на честь дня народження Вікторії Бекхем.