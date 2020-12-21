Том Круз встречается с партнершей по фильму "Миссия невыполнима" Хейли Этвелл

После нескольких неудачных романов актер долгое время был одинок

Американский актер Том Круз начал отношения с британской актрисой Хейли Этвелл. Они вместе снимаются в седьмом фильме франшизы "Миссия невыполнима" и Хейли младше 58-летнего Тома на двадцать лет. Об этом пишет The Sun.

Пара отлично проводила время на съемочной площадке, а потом сблизилась. "Локдаун и все связанные с ним трудности еще больше их сблизили. В последнее время они стали практически неразлучны", — сообщил сотрудник продюсерской компании, занимающейся фильмом и заявил, что актеры встречают в нерабочее время, а также Хейли уже побывала в лондонской резиденции Круза.

[ + – ] Том Круз и Хейли Этвелл на съемках фильма "Миссия невыполнима"

Однако друзья Круза заверяют, что его с Хейли связывает только дружба, а слухи слишком преувеличены. Сами актеры свои отношения не комментируют. Однако, если это правда, то это первые отношения Тома Круза за долгое время.

Он был женат три раза, и первая жена, Мими Роджерс приобщила его к саентологии. Потом актер 11 лет прожил в браке с Николь Кидман, третьей его женой и матерью дочери Сури стала актриса Кэти Холмс. С ней он развелся в 2012 году.

Потом Том Круз недолго встречался с актрисой Пенелопой Крус и личной ассистенткой Эмили Томас.

Хейли Этвелл ранее снималась в фильмах "Возвращение в Брайтсхед" и "Столпы Земли", но настоящую популярность ей принесла роль агента Пегги Картер в фильме "Капитан Америка: Первый мститель" и последующих фильмах про героев компании Marvel.

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Хейли Этвелл встречалась с моделью Эваном Джонсом. Они были вместе два года и расстались в 2015-м. Она не была замужем, у нее нет детей.