Том Круз пропустив день народження власної доньки, але відвідав вечірку Вікторії Бекхем

Актор був серед запрошених на 50-річний ювілей Вікторії. Але раніше він проігнорував день народження доньки Сурі Круз.

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Том Круз мав шикарний вигляд, коли вирушив на дуже ексклюзивну вечірку "перчинки" з нагоди її дня народження. Але до цього він пропустив день народження своєї єдиної біологічної дочки Сурі Круз. Том не бачив її з моменту розлучення з її матір'ю Кеті Голмс у 2012 році. Про це пише Daily Mail.

61-річний актор продемонстрував свою блискучу спортивну форму, коли танцював і навіть сідав на шпагат на танцполі дуже ексклюзивного приватного клубу Oswald's у лондонському районі Мейфер.

Легенда "Місія здійсненна" танцював брейк-данс перед іншими знаменитими гостями, включно з колишніми колегами Вікторії з групи Spice Girls Мел Бі, Еммою Бантон, Мелані Сі та Джері Горнер.

Том Круз у Лондоні

На вечірку Том Круз, як повідомляють інсайдери, прибув один і пішов теж один о 01:30 ночі. Біля входу в клуб його зустрічали натовпи шанувальників і фотографів, і одному папараці Круз навіть допоміг піднятися, коли той упав. Крім нього, привітати Вікторію Бекхем із її 50-річним ювілеєм прийшли й інші її знамениті друзі: Єва Лонгорія, Розі Гантінгтон-Вайтлі та її партнер Джейсон Стейтем, Сальма Гаєк, а також Тана та Гордон Рамзі.

І звичайно там були діти Вікторії, а також її чоловік Девід Бекхем.

Поява Тома Круза в Лондоні привернула увагу папараці, адже напередодні вони виглядали його в Нью-Йорку, сподіваючись сфотографувати актора разом із його єдиною біологічною дочкою Сурі Круз, якій виповнилося 18 років.

Том Круз у Лондоні Фото: Getty Images

Але Сурі, судячи з усього, провела час із матір'ю, акторкою Кеті Голмс, і подругами. Її сфотографували, коли вона вибирала квіти в магазині.

Сурі й Том Круз практично не спілкувалися відтоді, як актор розлучився з Голмс у 2012 році. Він виплачував аліменти в розмірі 400 тисяч доларів на рік. Але вони не бачилися. Інсайдери вважають, що вся справа в саєнтолгії, яку сповідує Круз. Саме в цій церкві йому заборонили бачитися з донькою. Сам Том Круз це заперечує.

Тепер джерела кажуть, що й сама Сурі не зацікавлена в спілкуванні з батьком і вона не візьме слухавку, якщо він зателефонує.