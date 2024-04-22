Том Круз пропустил день рождения собственной дочери, но посетил вечеринку Виктории Бекхэм

Актер был среди приглашенных на 50-летний юбилей Виктории. Но ранее он проигнорировал день рождения дочери Сури Круз.

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Том Круз выглядел шикарно, когда отправился на очень эксклюзивную вечеринку "перчинки" по случаю ее дня рождения. Но до этого он пропустил день рождение своей единственной биологической дочери Сури Круз. Том не видел ее с момента развода с ее матерью Кэти Холмс в 2012 году. Об этом пишет Daily Mail.

61-летний актер продемонстрировал свою блестящую спортивную форму, когда танцевал и даже садился на шпагат на танцполе очень эксклюзивного частного клуба Oswald's в лондонском районе Мейфэр.

Легенда "Миссии невыполнима" танцевал брейк-данс перед другими знаменитыми гостями, включая бывших коллег Виктории по группе Spice Girls Мел Би, Эмму Бантон, Мелани Си и Джери Хорнер.

Том Круз в Лондоне

На вечеринку Том Круз, как сообщают инсайдеры, прибыл один и ушел тоже один, в 01.30 ночи. У входа в клуб его встречали толпы поклонников и фотографов, и одному папарацци Круз даже помог подняться, когда тот упал. Кроме него поздравить Викторию Бекхэм с ее 50-летним юбилеем пришли и другие ее знаменитые друзья: Ева Лонгория , Рози Хантингтон-Уайтли и ее партнер Джейсон Стэтхэм , Сальма Хайек, а также Тана и Гордон Рамзи.

И конечно там были дети Виктории, а также ее супруг Дэвид Бекхэм.

Появление Тома Круза в Лондоне привлекло внимание папарацци, ведь накануне они высматривали его в Нью-Йорке, надеясь запечатлеть актера вместе с его единственной биологической дочерью Сури Круз, которой исполнилось 18 лет.

Том Круз в Лондоне Фото: Getty Images

Но Сури, судя по всему, провела время с матерью, актрисой Кэти Холмс, и подругами. Ее сфотографировали, когда она выбирала цветы в магазине.

Сури и Том Круз практически не общались с того момента, как актер развелся с Холмс с 2012 году. Он выплачивал алименты в размере 400 тысяч долларов в год. Но они не виделись. Инсайдеры полагают, что все дело в саентолгии, которую исповедует Круз. Именно в этой церкви ему запретили видится с дочкой. Сам Том Круз это отрицает.

Теперь источники говорят, что и сама Сури не заинтересована в общении с отцом. И она не возьмет трубку, если он позвонит.