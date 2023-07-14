Место для принцев и принцесс: что известно о самом закрытом клубе Лондона

У клуба "Освальдс" даже нет вывески, но тут всегда дежурят папарацци, надеясь увидеть селебрити.

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В Лондоне немало мест, куда очень тяжело попасть. Но частный клуб Oswalds бьет все рекорды. Здесь даже нет вывески, а что скрывается за неприметной синей дверью, знают только члены клуба. Именно здесь любят проводить время принцессы Беатрис и Евгения, принцесса Анна и даже ее дочь, Зара Тиндалл. Об этом пишет Daily Mail.

Ажиотаж наблюдался у клуба в день коронации короля Чарльза. Достать приглашение на коронацию, наверное, было проще, чем в клуб "Освальдс" в тот же вечер. Тогда там побывали князь Монако Альбер с женой и принцесса Швеции Виктория.

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Клуб находится на Албемарл-стрит, в доме под номером 25. Это респектабельный район Мейфэр, так что клуб расположен очень удачно: рядом находятся Гайд-парк и Букингемский дворец.

Королева Камилла и ее сын у клуба "Освальдс"

Так что заведение зарекомендовало себя, как любимый клуб британской аристократии и членов королевской семьи. Здесь часто бывают друзья принца Уильяма и Борис Джонсон с женой.

Клуб Oswalds принадлежит Робину Бирли. Ему же принадлежит заведение на соседней улице по адресу улица Хертфорд, 5, где, как сообщается, состоялось первое свидание принца Гарри и Меган Маркл.

Клуб "Освальдс" Бирли открыл в 2018 году, назвав его в честь своего дедушки, сэра Освальда Бирли, королевского портретиста. Согласно Tatler, портрет сэра Освальда висит за стойкой регистрации. По словам главного редактора The Mail on Sunday Шарлотты Гриффитс, Бирли решил создать "Освальдс" в надежде привлечь именно аристократическую публику. И ему это удалось.

Стойка регистрации клуба "Освальдс" Фото: Oswald's

"Он полагал, что единственный способ добиться этого — подавать там очень хорошее вино, но по очень разумным ценам. Он прекрасно понимает, что молодые аристократы любят выпить, но не готовы тратить много денег. И, насколько я вижу, это сработало. Робин даже позволяет членам клуба хранить свои мини-коллекции вин в подвалах клуба", — говорит Гриффитс. По ее словам, славу клубу принесли молодые Виндзоры. А потом подтянулись и остальные. Кроме винной карты их также привлекает уютный ресторан клуба — La Loma.

Обеденный зал клуба. Самые популярные места - у камина Фото: Oswald's

У Робина был опыт. Его покойный отец Марк Бирли в 1963 году основал культовый ресторан Annabel's, названный в честь его жены. Annabel's был первым в своем роде и проложил путь для других. Это был ночной клуб только для членов, который обслуживал эксклюзивную клиентуру, включая принца Уэльского, и его жену принцессу Диану.

Расположенный на Беркли-сквер, "Аннабелс" был местом, где Диана проводила девичник и куда она вернулась пять лет спустя, на предсвадебную вечеринку Ферги в костюме полицейской.

Говорили, что королева Елизавета посетила клуб на 70-летие своей подруги, графини Эрли, в 2003 году.

Марк Бирли продал клуб и другие свои ночные клубы Mayfair предпринимателю Ричарду Карингу за 100 миллионов фунтов стерлингов в 2007 году. И поссорился с сыном, который был невероятно этим расстроен, запретив использовать ему фамилию Бирли, открывая заведения.

Принцесса Беатрис с мужем у клуба "Освальдс"

"Освальдс" стал домом вдали от дома для многих членов королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон были одними из первых, кто посетил его. За ними последовали все, от принца Эндрю и его дочерей до принца и принцессы Майкла Кентских и их детей. Помимо элегантной, непринужденной обстановки, главное, что гарантирует владелец клуба — это конфиденциальность", — говорит журналист Ричард Иден, отмечая с сожалением, что ни одному журналисту так и не удалось выяснить, что происходит в клубе, когда закрывается синяя дверь.

Сам Бирли предпочитает проводить вечера в своем же клубе, встречая гостей лично в компании любимой собаки Пег или устраивая ужины с друзьями.

Oswalds сильно отличается от клуба, который раньше посещал принц Уильям и его друзья. В начале 2000-х они предпочитали Boujis и Mahiki. Но после принц понял, что ему требуется более закрытое место, где умеют хранить секреты.

Дэвид и Бруклин Бекхэм у клуба "Освальдс"

К сожалению, те, кто хочет узнать больше об "Освальдс" в Интернете, будут разочарованы. На веб-сайте клуба просто есть изображение клуба и основная информация, включая адрес клуба и номер телефона для запроса членства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как королевские невесты проводили свои девичники в последние дни перед свадьбой. Кейт Миддлтон например пела в караоке песню о любви.