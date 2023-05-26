Вечеринка для Кейт и ужин для Дианы. Как королевские невесты провели последний день перед свадьбой

Королевские невесты не пошли в клуб и не провели ночь в пабе, но вечеринки все-таки были, пусть и более торжественные, чем им, может быть, хотелось бы.

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Королевские свадьбы в Британии становятся светскими событиями мирового масштаба, трансляции смотрят по всему свету, а таблоиды детально описывают во что были одеты невеста, жених и гости. Дням перед свадьбой обычно уделяют куда меньше внимания. Обычная невеста могла бы провести этот день с подружками в клубе, но для Кейт Миддлтон, принцессы Дианы, Меган Маркл и прочих, были подготовлены другие развлечения. Какие именно, пишет Daily Mail.

Хотя для невест нормально нервничать в ночь перед свадьбой, королевскую невесту можно извинить за то, что она чувствует себя более беспокойной, чем большинство, зная, что за ней будут наблюдать миллионы людей по всему миру.

Некоторые скрываются в дорогих отелях, чтобы успокоить нервы, некоторые проводят время с семьей, а некоторые устраивают веселую вечеринку на яхте.

А есть и те, кто ночь перед свадьбой провел в растерянности и неуверенности. По слухам, принцесса Диана чуть не отменила свою свадьбу после того, как Чарльз сказал ей накануне, что не любит ее.

От бронирования пятизвездочного отеля до нарушения традиции, проводя ночь со своим будущим мужем, вот как королевские невесты провели ночь перед свадьбой.

Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис была вынуждена отложить свадьбу с итальянским застройщиком Эдоардо Мапелли-Моцци из-за пандемии Covid-19, а позже провела секретную церемонию в июле 2020 года. На ней было всего 20 гостей, включая саму королеву и принца Филиппа.

Пара обменялась клятвами в Королевской часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке, где проживают родители Беатрис: принц Эндрю и Сара Фергюсон.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Известно, что перед свадьбой Беатрис и Эдоардо провели ночь вместе, нарушив традиции, гласящие, что жених не должен видеть невесту перед свадьбой.

Принцесса Евгения после рассказала, что невеста провела день перед торжеством вместе со своей семьей в их доме.

Меган Маркл

Меган и ее мать Дория Рэгланд провели ночь перед свадьбой в пятизвездочном отеле Cliveden House в Беркшире, прежде, чем выйти замуж за принца Гарри 19 мая 2018 года.

Этот стильный загородный отель известен тем, что именно здесь в июле 1961 года завязались отношения министра Джона Профьюмо с 19-летней Кристин Килер. Здесь также гостили Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин и королева-мать.

Будущая невеста наслаждалась послеобеденным чаем с королевой, а затем направилась в Кливден, надев темно-синее платье Roland Mouret Barwick за 1350 фунтов стерлингов и поприветствовав фанатов.

Меган также попросила своих ближайших друзей присоединиться к ней в отеле, который находится примерно в 25 минутах от Виндзорского замка. Подробности подготовки Меган к свадьбе были раскрыты в книге Омида Скоби и Кэролайн Дюран "В поисках свободы".

Меган Маркл устроила себе спа-процедуры у знаменитого косметолога Сары Чепмен, затем отужинала равиоли из тыквы и дуврской камбалы, приготовленных шеф-поваром, обладателем звезды Мишлен, Андре Гарретом.

Утром перед свадьбой герцогиня съела на завтрак хлопья и свежие фрукты, а также сделала макияж и прическу под саундтрек Билли Холидей, Эллы Фицджеральд, Бадди Холли и Бена Кинга.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Гарри, как известно, провел ночь со своим братом и шафером принцем Уильямом в Коуорт-парке, пятизвездочном загородном доме, где проходило множество королевских матчей по поло и где Гарри впервые публично поцеловался с Меган.

Зара Тиндалл

Дочь принцессы Анны, Зара, посетила коктейльную вечеринку на борту королевской яхты "Британия" за день до свадьбы с Майком Тиндаллом.

Пара обменялась клятвами в эдинбургском Canongate Kirk перед приемом, устроенным королевой во дворце Холируд-хаусе.

Свадьба Зары Филлипс и Майка Тиндалла

Вечеринка на яхте прошла отлично: на ней присутствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям, мать невесты, принцесса Анну, ее отец, капитан Марк Филлипс, принцесса Беатрис, принцесса Евгения и прочие члены королевской семьи.

Яхта, постоянно пришвартованная в историческом порту Лейт, прослужила королеве 44 года, но такой веселой вечеринки давно не было на ее борту.

Впрочем, родители Зары, принцесса Анна и капитан Филлипс провели на ней медовый месяц в 1973 году.

После Зара продолжила веселиться в отеле The Balmoral в центре Эдинбурга, где она с гостями пили коктейли и шампанское Laurent Perrier Brut Rose по 95 фунтов за бутылку.

Кейт Миддлтон

Кейт провела свою последнюю ночь перед тем, как стать членом королевской семьи, в отеле Goring в Белгравии со своей семьей.

У входа дежурили толпы папарацци, которые запечатлели взволнованную Кейт с сестрой Пиппой перед свадьбой с принцем Уильямом 29 апреля 2011 года.

Кейт Миддлтон с сестрой перед свадьбой Фото: Getty Images

Будущая невеста переехала в Королевские апартаменты стоимостью 5000 фунтов стерлингов за ночь на верхнем этаже отеля, которые были заполнены букетами, составленными знаменитой флористкой Дженни Тобин Флауэрс, которая создавала букеты для фильма "Реальная любовь".

Инсайдеры рассказали, что букеты состояли из фрезий, лилий и роз.

В номере Кейт была кровать из темного дерева с балдахином, а стены спальни украшали шелковые обои стоимостью 500 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Миддлтоны забронировали все 71 номер отеля для своей семьи и друзей, что стоило им 85 000 фунтов стерлингов. Также считается, что семья заплатила 25 000 фунтов стерлингов за две вечеринки в отеле.

Кейт Миддлтон с отцом Фото: Getty Images

В ночь перед свадьбой Кейт устроила вечеринку для 120 гостей. А принц Уильям провел ночь за ужином в Кларенс Хаусе с отцом, Камиллой и принцем Гарри.

Королева Камилла

В соответствии с традицией, Чарльз и Камилла провели ночь перед свадьбой 9 апреля 2005 года порознь.

Фото: Getty Images

Камилла осталась в Кларенс-Хаусе в Лондоне, со своей сестрой Аннабель Эллиот и дочерью Лорой, в то время как Чарльз провел ночь в Хайгроув-Хаусе в Глостершире.

Согласно Vanity Fair, в день свадьбы Камилла страдала синуситом и очень плохо себя чувствовала в день бракосочетания.

Принцесса Диана

Диана провела ночь перед свадьбой в ожидании в Кларенс-Хаусе, к которой присоединилась ее сестра Джейн. Весь мир с нетерпением ждал свадьбы 20-летней леди Дианы Спенсер и принца Чарльза 29 июля 1981 года.

Но после того, как она села пообедать со своей сестрой, у Дианы случился приступ булимии после того, как она "съела все, что смогла найти".

Бывший редактор Vanity Fair Тина Браун описала в своей книге "Хроники Дианы", что, хотя у Дианы были приступы неуверенности в отношении свадьбы, учитывая привязанность Чарльза к Камилле, в ночь перед свадьбой ей стало совсем плохо.

Конюший Билли Таллон, работавший на королеву-мать в Кларенс-Хаусе, рассказывал, что она среди ночи искала компании и выпила с ним апельсинового сока, а потом взяла его велосипед ин начала кататься по двору, звоня в звонок и напевая: "Завтра я выхожу замуж за принца Уэльского".

Чарльз, как сообщается, в тот день подарил ей свой перстень с печаткой и открытку, на которой было написано: "Я так горжусь тобой, и когда ты придешь завтра, я буду у алтаря завтра. Посмотри им в глаза и срази их насмерть".

Но также бытует мнение, что Диана подумывала об отмене свадьбы прямо перед церемонией после того, как Чарльз сказал ей, что "не любит ее".

Об этом рассказывала астролог Дианы, Пенни Торнтон. Она объяснила, что он решил объясниться, потому что не хотел вступать в брак "во лжи".

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Фото: Getty Images

Пенни рассказала, что Диана даже подумывала об отмене мероприятия, добавив: "В тот момент она не хотела доводить до свадьбы, она думала, чтобы не присутствовать на церемонии". Но, как известно, свадьба состоялась.

Королева Елизавета

Свадьбе принцессы Елизаветы с принцем Филиппом предшествовала пышная вечеринка в Букингемском дворце.

Об этом событии рассказала американская журналистка Кобина Райт, написавшая в Journal-American в 1947 году, что великолепный прием, устроенный родителями невесты, был "одним из самых великолепных зрелищ, которые я когда-либо видела в своей жизни".

Свадьба Елизаветы и принца Филиппа Фото: The Royal Family

Описывалось, что на принцессе Елизавете было атласное платье устричного цвета с пышной юбкой и расшитое пайетками. Также журналистка отметила, что бабушка Елизаветы надела все свои любимые бриллианты, а сама принцессы выглядела свежей и счастливой не смотря на то, что ее ждала долгая свадебная церемония в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, ранее Фокус писал о сестре принцессы Дианы, которая могла выйти замуж за принца Чарльза и стать королевой. Именно леди Сара познакомила Чарльза с младшей сестрой.