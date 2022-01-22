Кристин между Лондоном и Москвой. Что известно о главном секс-скандале холодной войны

Фотопортрет Кристин Килер хранится в музее, о ее жизни сняты фильмы и мюзикл, а сама виновница масштабного шпионского скандала умерла в бедности и забвении

Скандал с Кристин Килер всколыхнул высший свет Лондона в 1960-х. Ведь в него оказались втянуты сам военный министр Джон Профьюмо и помощник военно-морского атташе СССР в Великобритании Евгений Иванов. Шпионский сексуальный скандал привел в итоге к отставке премьер-министра Макмиллана, к власти пришли лейбористы, а сама Килер стала частью "поп-культуры".

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Кто такая Кристин Килер?

Кристина родилась 22 февраля 1942 года, ее семья жила в двух старых железнодорожных вагонах в городе Аксбридж, отец бросил семью во время Второй мировой войны. Позже, в своих мемуарах "Секреты и ложь" и многочисленных интервью Кристин рассказывала, что ей приходилось с ранних лет подрабатывать няней, а отчим изнасиловал ее в подростковом возрасте. Он даже предлагал 12-летней Килер сбежать с ним, потому что разлюбил ее мать.

Девушка хотела избежать жизни в провинциальном Аксбридже и постоянной угрозы насилия. Она признавалась, что ей даже приходилось спать с ножом под подушкой, поэтому в 15 лет она бросила школу и стала подрабатывать моделью в магазине одежды в лондонском Сохо.

В 17 лет Килер забеременела от американского сержанта ВВС США. Молодой человек был афроамериканцем и жениться на Кристин не собирался. Он вернулся на родину, когда она безуспешно пыталась избавиться от ребенка. Кристин родила мальчика, но ребенок прожил всего несколько дней.

Мисс Килер сделала ставку на Лондон, где решила окончательно обосноваться. Сначала она устроилась официанткой в ресторан, а потом и танцовщицей в модный стриптиз-клуб Murrayʼs.

[ + – ] Кристин Килер в 1960-х Фото: Getty Images

Именно в клубе она и познакомилась со Стивеном Уордом в 1961 году. Стивен был врачом-остеопатом, а также модным художником. В его доме собирался весь цвет Лондона. Позже, в своей автобиографии "Секреты и ложь" Килер писала, что Уорд работал двойным агентом, имея контакты как с высокопоставленными сотрудниками МИ-5, так и с КГБ, которым он передавал государственные секреты Великобритании. Но официальных публичных подтверждений этим фактам нет.

Кристин и ее подруга по клубу Мэнди Райс-Дэвис подружились с Уордом и жили у него в доме. А он знакомил девушек с богатыми и влиятельными джентльменами. Так, с военным министром Профьюмо Кристин познакомилась на пляжной вечеринке в особняке третьего виконта Астора при посредничестве Уорда.

Знакомство с министром

Знакомство произошло, когда Кристин обнаженной плавала в бассейне, а потом безуспешно пыталась прикрыться "слишком коротким полотенцем". Профьюмо был сражен. Их роман начался немного позже, длился недолго и закончился все в том же 1961 году. Сам Профьюмо через много лет вспоминал, что с Кристин ему было скучно – ее интересовали только вечеринки, мода и косметика. Встречались они обычно у Уорда дома. Сама Килер позже писала, что быть с министром ей понравилось. "Он был добрым и любящим", — рассказывала Килер.

Впрочем, в доме все того же Астора уже на следующий день Кристин познакомилась еще с одним важным гостем — Евгением Ивановым, помощником военно-морского атташе советского посольства в Великобритании. Позже Килер рассказывала, что вернулась в Лондон с Ивановым, и у них был секс. Про эту связь узнали британские спецслужбы и намекнули военному министру, что ему не стоит делить любовницу с советским гражданином и, скорее всего, агентом КГБ, поэтому Профьюмо быстро с ней расстался.

Также Кристин успела завести роман с джазовым музыкантом Лаки Гордоном и его промоутером Джонни Эджкомбом. Те совершенно потеряли голову и даже устроили дуэль на ножах из-за Кристин. А потом Эджкомб явился в дом Уорда, где она тогда жила и устроил стрельбу.

Эджкомб был арестован, Кристин вызвали в суд и скандал, получивший название "Дело Профьюмо" получил старт.

Суд и "Дело Профьюмо"

Килер, пытаясь отвести от себя обвинения в проституции, стала рассказывать о своих связях с Профьюмо и Ивановым. С советским гражданином проблема разрешилась просто – его советское правительство 22 января 1963 года просто отозвало в Москву.

А вот Профьюмо, Уорду и лорду Астору, в имении которого Килер познакомилась с фигурантами дела, пришлось несладко.

[ + – ] Военный министр Джон Профьомо с женой Валери Хобсон Фото: Getty Images

Сначала военный министр Профьюмо, муж актрисы Валери Хобсон и наследник многомиллионного состояния, утверждал, что в его отношениях с Килер "не было ничего непристойного", но в суде были представлены его письма любовнице, и все тайное стало явным.

В судебный процесс оказался вовлечен и покровитель Килер Стивен Уорд. Он тайно обратился к политикам, сообщив, что лгал об отношениях Килер и военного министра, покрывая Профьюмо, и попросив, чтобы расследование против него прекратили.

О романе узнал лидер лейбористов, а потом и премьер-министр Гарольд Макмиллан. Профьюмо признался в измене жене и правительству и подал в отставку. Консерваторам вся эта история стоила власти. Журналисты осуждали распутных аристократов и политиков, а лейбористы заявили, что интрижки Профьюмо угрожали национальной безопасности – ведь он спал с Килер, которая одновременно встречалась и с потенциальным советским шпионом и кто знает, какими секретами они обменивались под одеялом.

[ + – ] Журнальные заголовки того времени

Специальное расследование в итоге не нашло никаких свидетельств того, что Профьюмо рассказывал кому-либо британские секреты или был нелоялен власти, но после того как премьер-министр подал в отставку – к власти пришли лейбористы.

Последствия и возмездие

Как ни странно, но именно согрешивший министр отделался малой кровью. Он настолько сильно раскаивался в измене и в том, что подвел своих коллег по партии, что начал заниматься благотворительностью. Экс-министр стал волонтером в организации Toynbee Hall, которая помогала неимущим, а потом возглавил ее. Жена его простила и поддерживала в желании помогать бедным. Супруги прожили вместе до ее смерти в 1990-х.

В 1975 году Елизавета II наградила его орденом Британской империи, дав сигнал обществу, что Профьюмо "амнистирован". Маргарет Тэтчер пригласила его на празднование своего 70-летнего юбилея, а когда Профьюмо скончался в 2006 году, некрологи в прессе представляли его как достойного человека, а не участника секс-скандала.

Стивена Уорда обвинили в аморальном поведении, подробности его секс-вечеринок выплыли наружу. Он не смог наблюдать за тем, как скандал хоронит его репутацию и жизнь и решил принять смертельную дозу снотворного.

Лорд Астор, в чьем коттедже проходили веселые вечеринки и состоялось роковое знакомство, стал социальным аутсайдером и умер в 1966 году, а злополучное имение было продано.

Евгений Иванов вернувшись в СССР, развелся с женой и почти двадцать лет проработал начальником управления анализа ГРУ.

Килер в 1993 году приезжала в Москву и встречалась с бывшим любовником. По ее словам, он был "одинок и несчастен" и жил в бедной квартире.

Сама Килер стала знаменита и старалась монетизировать скандальную историю, в которой оказалась замешана. Тем более, что ее репутацию уже было не спасти. Несколько позже она позировала известному фотографу Льюису Морли на фанерном стуле с широкой спинкой. Серия снимков стала одним из символов раскрепощенной эпохи 1960-х.

[ + – ] Знаменитое фото Кристин Килер и стул в Музее Виктории и Альберта Фото: Getty Images

Поза Кристин на фото стала известна, как "поза Кристин Килер" и впоследствии цитировалась в поп-культуре неисчислимое количество раз.

Стул модели 3107 Арне Якобсена стал хитом продаж, хотя сидела Кристин во время съемки на копии единицы мебели. Сейчас стул находится в Музее Виктории и Альберта, как и снимки обнаженной Килер. Позже Кристин утверждала, что позировала на знаменитом фото в нижнем белье.

[ + – ] Программа-расследование о Кристин Килер

Мисс Килер пришлось отсидеть в тюрьме четыре месяца из девяти за дачу ложных показаний. Она дважды выходила замуж и родила двоих сыновей. Деньги, заработанные на скандале пришлось потратить на адвокатов. Последние два десятилетия своей жизни Килер жила одна в маленькой квартирке. Компанию ей составляла только кошка. Она написала книгу мемуаров, давала интервью, в которых утверждала, что была беременна от Профьюмо, но сделала аборт, а Стивен Уорд был советским шпионом и грозился ее убить. Но на то время давний скандал забылся, фигуранты дела умерли, а потому эти подробности прессу не заинтересовали.

Кристин Килер скончалась в 2017 году от хронической обструктивной болезни легких.

Про ее жизнь было снято несколько фильмов и сериалов. В 2013 году состоялась премьера биографического мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.