Скандал с "голодными" к мужчинам украинками: Василенко пытается восстановиться в должности через суд

Также Василенко требует взыскания среднего заработка за все время "вынужденного прогула" и стремится признать недействительным приказ об отчислении его с работы в вузе.

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10 марта в 10:00 часов должно состояться рассмотрение дела Никиты Василенко в Шевченковском районном суде города Киева, который хочет восстановиться в должности преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Из вуза Василенко уволили из-за его поведения, которое не соответствовало этическим нормам: в частности речь идет о его громких публичных заявлениях о том, что гражданки Украины "голодны" к мужчинам. О желании восстановиться преподавателя в должности стало известно из открытой информации на сайте Шевченковского районного суда города Киева.

Там можно увидеть перечень дел, назначенных к рассмотрению, среди которых есть и информация о рассмотрении дела бывшего преподавателя вуза. Истцом выступает сам Никита Василенко, а ответчиком — КНУ.

Скриншот с сайта ведомства

Суть иска Василенко следующая:

"О признании недействительным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка", — говорится в деталях дела.

Дело будет рассматривать судья Елена Кондратенко.

Секс-скандал в КНУ: что известно

Скандал в Киевском национальном университете прогремел 23 декабря 2024 года, когда профессор Никита Василенко в своем интервью экс-ведущему запрещенного канала Newsone Александру Шелесту заявил, что "голодные украинки", потерявшие мужей на войне, будут рожать детей от "воспитанных на хорошей еде" иностранцев. Он отметил, что это может решить проблему демографического кризиса в Украине, возникшего на фоне войны с Россией.

Студенты вуза, в котором работал Василенко, начали требовать у руководства увольнения преподавателя из-за его "сексистских высказываний" и "российских нарративов". Кроме них, на скандальные заявления работника КНУ отреагировал омбудсмен, который также выразил надежду на то, что преподавателя как можно быстрее накажут.

На следующий день, 24 декабря, на фоне скандала ректор КНУ Владимир Бугров осудил слова коллеги и пообещал, что тот будет нести ответственность перед законом.

В конце концов, 27 декабря стало известно о том, что КНУ уволил профессора Никиту Василенко со словами о том, что его поведение "нанесло репутационный ущерб университету" и "противоречило основным этическим нормам".