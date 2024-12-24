"Меры будут приняты": ректор КНУ отреагировал на слова профессора о "голодных украинках"

Ректор КНУ Владимир Бугров осуждает слова профессора Никиты Василенко об украинках, которые будут рожать от иностранных миротворцев, и обещает, что он ответит за эти заявления перед законом.

Related video

В отношении профессора Киевского национального университета имени Т. Шевченко Никиты Василенко, который говорил о "голодных украинках", которые будут рожать от иностранных миротворцев, администрацией вуза будут "приняты меры". Об этом сказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров в комментарии Hromadske.

"Меры будут приняты. Ситуация негативная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", — отметил Владимир Бугров.

По словам журналистов, на просьбу уточнить ответ ректор ответил, что профессор будет привлечен к ответственности согласно законодательству.

"Вы же изучали право? В кодексе закона о труде есть соответствующие аспекты. Поэтому будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, чтобы потом [решение] не могло быть обжаловано в суде", — сказал Владимир Бугров.

Администрация КНУ им. Шевченко 24 декабря опубликовала официальное заявление относительно высказываний профессора Никиты Василенко.

В заявлении говорится, что университет "осуждает любые действия, которые могут дискредитировать Университет, наносить ущерб его репутации или противоречить национальным интересам Украины".

Администрация университета отметила, что получила официальные обращения относительно инцидента от Студенческого парламента УНИ журналистики и Министерства образования и науки Украины. После их рассмотрения и детального изучения ситуации "будут приняты соответствующие решения, которые будут соответствовать действующему законодательству и внутренним нормативным документам Университета", говорится в сообщении.

Скандал с преподавателем КНУ: подробности

Профессор Института журналистики КНУ им. Шевченко Никита Василенко 23 декабря заявил, что в случае прибытия в Украину иностранных миротворцев "голодные украинки", потерявшие мужей на фронте, будут рожать от них детей и в стране произойдет демографический скачок. Также он вспомнил Вторую мировую войну и сравнил миротворцев с нацистами, от которых, по его словам, молодые женщины во время оккупации рожали сотни детей.

Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики КНУ из-за высказываний Никиты Василенко в тот же день объявил бойкот администрации института и потребовал уволить профессора с должности. Студенты отметили, что подобные заявления дискредитируют профессию журналиста и национальные интересы государства.

Также на слова профессора КНУ о "голодных украинках" отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он напомнил, что уже второй раз реагирует на высказывания Николая Василенко. По словам омбудсмена, он получал коллективное обращение от студенчества год назад, после чего Василенко был привлечен к административной ответственности администрацией вуза и получил выговор.