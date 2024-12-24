Поведение перешло черту: Лубинец отреагировал на слова профессора КНУ о "голодных украинках"

Лубинец напомнил, что профессор около года назад уже попадал в скандал и получал по нему коллективное обращение от студентов. После этого университет привлек преподавателя к дисциплинарной ответственности и профессор получил выговор.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на высказывания преподавателя Киевского национального университета имени Т. Шевченко Никиты Василенко о "голодных украинках". В своем Telegram-канале Дмитрий Лубинец сообщил, что считает нужным обратиться в Службу безопасности Украины.

"Профессора, который неэтично высказался об украинских женщинах, должны проверить компетентные органы: письма уже подготовлены. Возможно кто-то не знал, но профессор около года назад уже попадал в скандал и наш институт получил по нему коллективное обращение от студентов. После моего реагирования университет привлек его к дисциплинарной ответственности, профессор получил выговор", — напомнил Лубинец.

Он заявил, что "реагирует уже второй раз" на высказывания профессора Василенко.

"Написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ. Неэтическое поведение перешло границу, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы", — написал Лубинец.

Скандал с профессором КНУ им. Т. Шевченко Василенко: что произошло

23 декабря стало известно, что в интервью экс-ведущему Newsone Александру Шелесту Никита Василенко спрогнозировал демографический скачок в Украине в случае прибытия миротворческих сил. Он предположил, что изголодавшиеся по мужчинам украинки будут рожать детей от иностранцев в составе миротворческих войск. Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявил бойкот администрации института и требует уволить профессора института Никиту Василенко из-за его скандальных заявлений.