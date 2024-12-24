Поведінка перейшла межу: Лубінець відреагував на слова професора КНУ про "голодних українок"

Лубінець нагадав, що професор близько року тому вже втрапляв у скандал і отримував щодо нього колективне звернення від студентів. Після цього університет притягнув викладача до дисциплінарної відповідальності, тож професор дістав догану.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на висловлювання викладача Київського національного університету імені Т. Шевченка Микити Василенка про "голодних українок". У своєму Telegram-каналі Дмитро Лубінець повідомив, що вважає за потрібне звернутися до Служби безпеки України.

"Професора, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи: листи вже підготовлено. Можливо хтось не знав, та професор близько року тому вже втрапляв у скандал і наша інституція отримала щодо нього колективне звернення від студентів. Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності, професор мав догану", — нагадав Лубінець.

Він заявив, що "реагує вже вдруге" на висловлювання професора Василенка.

"Написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ. Неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи" — написав Лубінець.

Скандал із професором КНУ ім. Т. Шевченка Василенком: що сталося

23 грудня стало відомо, що в інтерв’ю ексведучому Newsone Олександру Шелесту Микита Василенко спрогнозував демографічний стрибок в Україні в разі прибуття миротворчих сил. Він припустив, що зголоднілі за чоловіками українки народжуватимуть дітей від іноземців у складі миротворчих військ. Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації інституту та вимагає звільнити професора інституту Микиту Василенка через його скандальні заяви.