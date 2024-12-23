За сексистські висловлювання й російські наративи: студенти КНУ вимагають звільнити професора

Професор Микита Василенко спрогнозував, що "голодні українки" народжуватимуть дітей від іноземних миротворців. Окрім студентів, на висловлювання викладача також відреагував омбудсмен, зазначивши, що за подібні висловлювання він вже був покараний раніше.

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Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації інституту та вимагає звільнити професора інституту Микиту Василенка через його скандальні заяви. Про це йдеться у повідомленні Навчально-наукового інституту журналістики КНУ.

"У зв’язку з систематичними виступами викладача Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микити Кімовича Василенка на проросійських майданчиках, сексистськими висловлюваннями та просуванням російських наративів, Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголошує бойкот адміністрації інституту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 23 грудня 2024 року і до моменту звільнення професора студентський парламент відмовляється від співпраці з адміністрацією Навчально-наукового інституту журналістики. Студенти зазначили, що вимагають негайної реакції на заяву та забезпечення захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України.

"Ми наголошуємо, що це мінімальні заходи, які ми змушені застосувати. Якщо адміністрація продовжуватиме ігнорувати думку студентів, ми будемо змушені вдатися до посилення наших дій. Закликаємо керівництво університету не затягувати з вирішенням цього питання та забезпечити дотримання державних цінностей, академічних стандартів і прав студентів", — додали в Студраді.

На інцидент також відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що професора КНУ ім. Тараса Шевченка повинні перевірити компетентні органи.

Омбудсмен нагадав, що викладач приблизно рік тому вже втрапляв у скандал, і студенти направляли на адресу Дмитра Лубінця колективне звернення. Микиту Василенка було притягнуто до дисциплінарної відповідальності — професор отримав догану.

"Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ", — додав Уповноважений Верховної Ради.

Скандал з професором КНУ ім. Т. Шевченка: що відбулось

В інтерв’ю ексведучому забороненого каналу Newsone Олександру Шелесту Микита Василенко спрогнозував демографічний стрибок в Україні в разі прибуття миротворчих сил. На його думку, "голодні українки", які втратили чоловіків на війні, народжуватимуть дітей від "вихованих на хороших харчах" іноземців.

Він порівняв миротворців з нацистами, згадавши про народження "фріцовських дітей" на територіях окупації після Другої світової війни. Після цього Микита Василенко закликав обговорити питання серйозно та висловився проти введення миротворців, виступивши за набір спостерігачів.

Про демографію і "голодних українок" — з 33:29

Нагадаємо, раніше у бізнес-школі при Національному університеті "Києво-Могилянська академія" скасували лекцію через погляди лектора на ЛГБТ+ людей. Сам Сергій Чаплигін відреагував на скасування лекції, заперечивши гомофобію у своїх словах.

Додамо, що в Одесі спіймали вчительку історії України, яка вела урок російською та розповсюджувала антидержавні наративи. На викладачку поскаржилися учні, які записали понад 35 хвилин її розмов.