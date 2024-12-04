В університеті скасували лекцію через слова лектора про ЛГБТ+: він відреагував (фото)

Сергій Чаплигін відреагував на скасування лекції, заперечивши гомофобію у своїх словах. На думку науковця, це інструмент для запровадження ЛГБТ-цензури.

У бізнес-школі при Національному університеті "Києво-Могилянська академія" скасували лекцію через погляди лектора на ЛГБТ+ людей. Про це повідомила правозахисна організація Gender Zed.

"Вчора ми писали про те, що у бізнес-школі при Києво-Могилянській академії відбудеться лекція гомофоба — Сергія Чаплигіна. Могилянка прокомунікувала із нами та сповістила про скасування лекції. Дякуємо нашому підписнику, що сповістив нас про цю ситуацію. Дякуємо адміністрації академії за швидку реакцію! Як вони самі й написали: "Могилянка завжди була, є і буде місцем свободи, толерантності та безпеки", — йдеться у повідомленні.

Скасування лекції в Києво-Могилянській академії: що сталося

7 грудня філософ, історик, соціолог і громадський діяч Сергій Чаплигін мав провести лекцію. Організація Gender Zed поставила питання, чи правильно "давати майданчик гомофому в одному з найкращих вишів країни", оскільки він "невпинно коментує усе, що пов’язано із ЛГБТ+ людьми як в Україні, так і в світі".

"На людину всім цим борцям за права ЛГБТ глибоко наплювати. Їхньою метою є знищення нашої цивілізації та створення на її руїнах "відкритого суспільства" — глобалістичного й тоталітарного", — такий приклад висловлювання викладача Сергія Чаплигіна привели в організації.

Реакція лектора на скасування лекції в академії

На скасування лекції в Києво-Могилянській академії відреагував сам Сергій Чаплигін.

"Моя позиція щодо цього явища. Немає жодної гомофобії. Це термін політичної риторики та інструмент для введення ЛГБТ-цензури", — написав він.

Сергій Чаплинський зазначив, що використання терміну "гомофобія" є репресивним заходом, спрямованим проти тих членів суспільства, які не сприймають, щоб гомосексуальний спосіб життя був закріплений у суспільстві, та водночас не відчувають ненависті або необґрунтованого страху перед гомосексуальними індивідами.

"Критеріями сексуальної норми є: парність, гетеросексуальність, статева зрілість партнерів, добровільність зв'язку, прагнення до обопільної згоди, відсутність фізичного та морального збитку здоров'ю партнерів та інших осіб. Розладом сексуального уподобання є: будь-яке відхилення від норми в сексуальній поведінці, незалежно від його проявів і характеру, ступеню проявленності та етіологічних факторів. Це поняття охоплює розлади в сенсі відхилення як від медичних, так і від соціальних норм", — додав історик та соціолог.

Реакція Чаплигіна

Від Національного університету "Києво-Могилянська академія" реакції не було.

Нагадаємо, у суботу та неділю 23 та 24 листопада, у столиці було заплановано тематичний освітній захід, присвячений ЛГБТ+ тематиці. В ці дні організація "КиївПрайд" вирішила провести у столиці захід, однак дата була обрана не дуже вдала, адже 23 листопада в Україні вшановують жертв Голодомору. Після критики захід вирішили перенести.