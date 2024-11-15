Фестивалю ЛГБТК+ у День пам'яті жертв голодомору не буде: після хвилі критики дату змінили

Фестиваль представники "КиївПрайду" хотіли провести в День пам'яті жертв Голодомору. В організації кажуть, що не перевірили дати, коли планували захід.

"Квір-пропаганда фест" у Києві не будуть проводити 23 і 24 листопада, як планувалося від початку. Після звинувачень від українців у неповазі до Дня пам'яті жертв Голодомору, який цьогоріч припадає на суботу 23 листопада організатори вирішили перенести фестиваль на інший час. Повідомлення про це громадська організація "КиївПрайд" опублікувала в мережі.

"Ви маєте рацію — ми схибили. Готуючи "Квір-пропаганда фест" ми справді не перевірили дату. Згодом ми побачили, скількох людей зі спільноти та партнерів обурило наше рішення", — написали організатори.

Вони зазначили, що захід є не розважальним, а просвітницьким і благодійним. Тому провести його все одно планують, але пізніше.

"Нам прикро, що дехто сприйняли фест як знак зневаги до української трагедії", — написали представники "КиївПрайду".

Організатори фестивалю сказали, що визнають свою помилку та щиро за неї перепрошують.

Фестиваль "КиївПрайду" перенесли після обурення українців

Зазначимо, організація "КиївПрайд" оголосила дати проведення "Квір-пропаганда фест" 6 листопада — захід планували провести 23 і 24 числа. Його початок припав на четверту суботу листопада, коли в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору, і це викликало критику серед українців.

"Ганьба! Як можна в такий скорботний день для українців проводити якісь інші заходи, окрім вшанування пам'яті жертв голодомору?", — обурювалася Світлана Волкова.

Представники української ЛГБТК+ спільноти також просили організаторів перенести подію на іншу дату, щоб не спричиняти розкол у суспільстві.

"Закликаю КиївПрайд зробити правильний вибір і перенести подію на іншу дату, щоб не допустити розколу та непорозумінь, а натомість продовжувати нашу боротьбу за рівність з повагою до спільної історії та почуттів українців", — написав Ігор Оніщенко.

Нагадаємо, в червні представники "КиївПрайд" повідомляли про "цілеспрямований тиск" ТЦК на рух за права ЛГБТК+. За їхніми словами, співробітники ТЦК прийшли до артцентру, де активісти готували благодійну вечірку, перевіряли в усіх присутніх документи та намагалися забрати на ВЛК тих, у кого не було документів.

Також 9 червня ЗМІ писали, що київська поліція перевіряє чоловіків на вході до місця проведення фестивалю ЛГБТК+. Зазначалося, що біля входу до артцентру Closer встановили блокпост для перевірки даних про військовий облік.