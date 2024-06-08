KyivPride заявили про "цілеспрямований тиск" ТЦК на рух за права ЛГБТК+ в Україні

Активісти готувались до проведення благодійної вечірки, коли в артцентрі з’явились представники ТЦК. У KyivPride заявили, що ця ситуація "викликає питання щодо забезпечення рівності".

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Громадська організація KyivPride, яка відстоює права спільноти ЛГБТК+, звинуватила ТЦК у тиску. Про це відомо з публікації в Instagram від 8 червня.

У пості йдеться, що 8 червня в артцентр Closer, де готувались до вечірки Рейвах Прайд, завітали представники ТЦК Подільського району Києва. Військові перевірили в усіх присутніх документи та намагались забрати на проходження ВЛК чоловіків, які не мали при собі потрібних документів.

В організації запевнили, що UkrainePride не скасовує захід. Окрім того, там же 9 червня проходитиме благодійний фестиваль. У KyivPride попередили, що ситуація може повторитись.

"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу. У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", — заявили у KyivPride.

В організації підкреслили, що обидва заходи — благодійні й орієнтовані на підтримку Сил оборони. Активісти збирають кошти для фондів і організацій, які допомагають війську на Бахмутському, Куп’янському, Харківському, Донецькому й Сумському напрямах.

"У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час", — додали у KyivPride.

На момент публікації матеріалу у Подільському районному ТЦК та Київському міському ТЦК не давали коментарів щодо ситуації.

Нагадаємо, мер Чернівців Роман Клічук розкритикував дії місцевих працівників ТЦК. З його слів, це нагадує "полювання на людей".

Новий закон про мобілізацію в Україні зобов’язує чоловіків оновити свої військово-облікові дані й зробити це можна трьома способами. Проте частині українців візиту у військкомат — не уникнути.