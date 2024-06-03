Не можуть дозволити: у КМДА відреагували на проведення "Маршу рівності" в метро

На думку столичної влади, метрополітен є об'єктом подвійного призначення і це завжди територія підвищеного ризику. При цьому в "КиївПрайді" заявляють, що можуть провести захід і без відповідного дозволу, але хочуть продовжити діалог.

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3 червня стало відомо, що перший із 2021 року "Марш рівності" від "КиївПрайд" відбудеться 16 червня у столичному метрополітені. Після цього київська влада заявила, що жодного дозволу на цей захід не давала. Фокус зібрав усе що про це відомо.

"Об'єднуємося заради рівності та перемоги" — такий слоган цього року обрали організатори для проведення заходу, який не відбувався практично три роки. Представники ЛГБТК+ ком'юніті під час війни зайнялися волонтерством, допомагали людям, а також воювали.

"З огляду на виклики воєнного часу, цьогоріч Марш від "КиївПрайд" відбудеться в київському метро. Організатори наразі перебувають у контакті з Національною поліцією, поліцією міста Києва та Міською військовою адміністрацією для гарантування безпеки учасниць та учасників Маршу. З міркувань безпеки ж міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей. До нього зможуть долучитися не більше ніж 500 осіб", — ідеться в повідомленні.

"Марш рівності": у КМДА відреагували

Після заяви від "КиївПрайду" в Київській міській державній адміністрації написали, що столична влада жодним чином не узгоджувала проведення заходу в столичному метро. У зв'язку з цим організаторів закликали обрати іншу локацію.

При цьому, продовжують представники КМДА, якщо "Марш рівності" все ж таки відбудеться, то відповідальність за утримання всіх правил безпеки лежить на організаторах.

"Київський метрополітен — об'єкт подвійного призначення та частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення "Маршу рівності" в метро", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що заяви про те, що влада виділила гроші з міського бюджету на захід і зупинить на певний час рух метрополітену, не відповідають дійсності.

У "КиївПрайді" прокоментували реакцію влади

Після гострої реакції КМДА про проведення "Маршу рівності" в метро було випущено додаткову заяву від "КиївПрайду". Там ішлося про те, що організатори ніколи не зверталися до влади з проханням закрити на час станції метро або виділити гроші з бюджету.

"ГО "КиївПрайд" 16 травня звернулася до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч та узгодити різні варіанти проведення Маршу. На жаль, станом на сьогодні (3 червня, — ред.), такої зустрічі не відбулося. Ми занепокоєні тим, що спілкування з міською владою вийшло в публічну площину і набуло емоційного забарвлення. З огляду на високу ймовірність ракетної атаки, ми справді розглядаємо метро як основне та найбезпечніше місце для проведення Маршу, зважаючи, зокрема, на позитивний досвід ХарківПрайду", — ідеться в повідомленні.

Також організатори додали, що Марш може відбутися в метро в будь-якій формі і без офіційного дозволу КМДА, однак "КиївПрайд" має намір продовжити діалог із владою.

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року повідомлялося, що Верховний суд РФ оголосив екстремістським і заборонив "міжнародний рух ЛГБТ". Представників ЛГБТ-руху в Росії можуть посадити до в'язниці на 12 років.