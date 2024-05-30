Вперше від початку повномасштабного вторгнення у київському метро пройде Марш рівності

Організатори заходу планують також провести благодійний фестиваль, під час якого збиратимуть кошти для української армії.

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16 червня вперше після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у столичному метро пройде Марш рівності. Про це повідомили організатори заходу на сторінці KyivPride в Instagram.

"Ми продумали усі ризики та виклики, тож Марш точно відбудеться. Ми зробимо все, щоб він проходив у максимально безпечних умовах", — йдеться у повідомленні.

Організатори пояснили, що усі деталі повідомлять згодом.

Водночас у коментарі УНІАН один зі співорганізаторів заходив зазначив, що Марш рівності планують провести у метро.

"Ми на звʼязку з органами влади і узгоджуємо формат проведення. Плануємо проводити у метро, органи влади про це проінформовані", — сказав співрозмовник УНІАН.

Крім того, 9 червня ГО "Київпрайд" планує провести благодійний фестиваль з лекціями, воркшопами, майстернями та артпрограмою, під час якого в тому числі збиратимуть кошти для військових.

"Спеціально до прайд-місяця ми оголосимо великий збір, щоб підтримати наших військових та організації, які їм допомагають", — зазначили організатори.

Зазначимо, востаннє Марш рівності в Києві проводили у вересні 2021 року.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що у Києві збираються збільшити інтервал руху поїздів у метро, адже не вистачає співробітників.

16 серпня 2023 року у Львові жорстоко побили трансгендерну військовослужбовицю ЗСУ.