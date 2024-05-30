Вперше від початку повномасштабного вторгнення у київському метро пройде Марш рівності
Організатори заходу планують також провести благодійний фестиваль, під час якого збиратимуть кошти для української армії.
16 червня вперше після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у столичному метро пройде Марш рівності. Про це повідомили організатори заходу на сторінці KyivPride в Instagram.
"Ми продумали усі ризики та виклики, тож Марш точно відбудеться. Ми зробимо все, щоб він проходив у максимально безпечних умовах", — йдеться у повідомленні.
Організатори пояснили, що усі деталі повідомлять згодом.
Водночас у коментарі УНІАН один зі співорганізаторів заходив зазначив, що Марш рівності планують провести у метро.
"Ми на звʼязку з органами влади і узгоджуємо формат проведення. Плануємо проводити у метро, органи влади про це проінформовані", — сказав співрозмовник УНІАН.
Крім того, 9 червня ГО "Київпрайд" планує провести благодійний фестиваль з лекціями, воркшопами, майстернями та артпрограмою, під час якого в тому числі збиратимуть кошти для військових.
"Спеціально до прайд-місяця ми оголосимо великий збір, щоб підтримати наших військових та організації, які їм допомагають", — зазначили організатори.
Зазначимо, востаннє Марш рівності в Києві проводили у вересні 2021 року.
Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що у Києві збираються збільшити інтервал руху поїздів у метро, адже не вистачає співробітників.
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