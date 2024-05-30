Впервые с начала полномасштабного вторжения в киевском метро пройдет Марш равенства

Организаторы мероприятия планируют также провести благотворительный фестиваль, во время которого будут собирать средства для украинской армии.

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16 июня впервые после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в столичном метро пройдет Марш равенства. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице KyivPride в Instagram.

"Мы продумали все риски и вызовы, поэтому Марш точно состоится. Мы сделаем все, чтобы он проходил в максимально безопасных условиях", — говорится в сообщении.

Организаторы объяснили, что все детали сообщат позже.

В то же время в комментарии УНИАН один из соорганизаторов мероприятий отметил, что Марш равенства планируют провести в метро.

"Мы на связи с органами власти и согласовываем формат проведения. Планируем проводить в метро, органы власти об этом проинформированы", — сказал собеседник УНИАН.

Кроме того, 9 июня ОО "Киевпрайд" планирует провести благотворительный фестиваль с лекциями, воркшопами, мастерскими и артпрограммой, во время которого в том числе будут собирать средства для военных.

"Специально к прайд-месяцу мы объявим большой сбор, чтобы поддержать наших военных и организации, которые им помогают", — отметили организаторы.

Отметим, последний раз Марш равенства в Киеве проводили в сентябре 2021 года.

Напомним, 30 мая стало известно, что в Киеве собираются увеличить интервал движения поездов в метро, ведь не хватает сотрудников.

16 августа 2023 года во Львове жестоко избили трансгендерную военнослужащую ВСУ.