Впервые с начала полномасштабного вторжения в киевском метро пройдет Марш равенства
Организаторы мероприятия планируют также провести благотворительный фестиваль, во время которого будут собирать средства для украинской армии.
16 июня впервые после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в столичном метро пройдет Марш равенства. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице KyivPride в Instagram.
"Мы продумали все риски и вызовы, поэтому Марш точно состоится. Мы сделаем все, чтобы он проходил в максимально безопасных условиях", — говорится в сообщении.
Организаторы объяснили, что все детали сообщат позже.
В то же время в комментарии УНИАН один из соорганизаторов мероприятий отметил, что Марш равенства планируют провести в метро.
"Мы на связи с органами власти и согласовываем формат проведения. Планируем проводить в метро, органы власти об этом проинформированы", — сказал собеседник УНИАН.
Кроме того, 9 июня ОО "Киевпрайд" планирует провести благотворительный фестиваль с лекциями, воркшопами, мастерскими и артпрограммой, во время которого в том числе будут собирать средства для военных.
"Специально к прайд-месяцу мы объявим большой сбор, чтобы поддержать наших военных и организации, которые им помогают", — отметили организаторы.
Отметим, последний раз Марш равенства в Киеве проводили в сентябре 2021 года.
Напомним, 30 мая стало известно, что в Киеве собираются увеличить интервал движения поездов в метро, ведь не хватает сотрудников.
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