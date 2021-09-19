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В Киеве прошел "Марш равенства" (фото, видео)

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Марш равенства, прайд, Киев, ЛГБТ+
Фото: ukrinform | В Киеве на "Марш равенства" вышли 7 тысяч сторонников ЛГБТ+

В мероприятии приняли участие около 7 тысяч человек. По словам организаторов, противники ЛГБТ не помешали безопасному проведению акции.

В воскресенье, 19 сентября, в центре Киева прошел ежегодный "Марш равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества. Как сообщает организация "КиївПрайд", в этот раз в мероприятии приняли участие около 7 тысяч человек. При этом, по словам организаторов, ожидалось, что на марш придут 10 тысяч человек, однако этого не произошло из-за погодных условий — в столице прошел дождь.

"В 2019-м было восемь тысяч, но мы понимаем, что пандемия и погода повлияли. Но это все равно достижение", — сказал в эфире "Радио Свобода" представитель "КиївПрайд" Максим Потапович.

Прайд, Киев, марш равенства
Прайд, Киев, марш равенства
Прайд, Киев, марш равенства
Прайд, Киев, марш равенства
Прайд, Киев, марш равенства
Прайд, Киев, марш равенства

В 11:00 30 колонн участников "Марша равенства" начали свое движение от Национальной оперы Украины по центральным улицам столицы, после чего дошли до площади Льва Толстого. Демонстранты несли с собой транспаранты с лозунгами "В 2023 году хочу прийти на гей-свадьбу своих друзей", "Лесбо не лесбо, гомо не гомо, все мы любить хотим законно", "Наша традиция — это свобода".

"Марш равенства"

На акции присутствовала передвижная сцена, на которой собрались ярко одетые участники мероприятия, оттуда также звучала музыка и тематические кричалки. В мероприятии приняла участие и колонна украинских военных, являющихся представителями или поддерживающих ЛГБТ.

Видео с "Марша равенства"
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев
прайд, Марш равенства, Киев

Темой марша в этом году стал лозунг: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

В мероприятии приняли участие также иностранные дипломаты — посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Великобритании Мелинда Симмонс, а также посол Нидерландов Йоханнес де Мол. Последний в эфире hromadske заявил, что проведение такого мероприятия является "признаком европейской интеграции".

"Это ценности, которые мы разделяем. Мне приятно, что это очень похоже на то, что происходит в Амстердаме", — сказал дипломат.

Ранее сегодня участников "Марша равенства" поддержала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Давайте уважать право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!" — написала омбудсмен в своем Facebook.

Марш завершился около 11:45. Участники зашли в метро "Льва Толстого" откуда их отвезли на другую станцию — какую именно организаторы не разглашали, чтобы обеспечить безопасность демонстрантов. Сторонники ЛГБТ также исполнили гимн Украины в метрополитене.

Гимн Украины в исполнении участников Марша равенства
Марш равенства, прайд, Киев
Участники марша в метро

ЛГБТ парад в Киеве — акция противников

В то же время противники марша также собрались на Владимирской улице. По словам корреспондента "Радио Свобода" выразить свое недовольство акцией в поддержку ЛГБТ пришли не более 200 человек, часть из которых представляли организации "Традиция и порядок", "Правый сектор" и "Христианский фронт". На мероприятии также были замечены лидер националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский и народный депутат от группы "За будущее" Виктор Мялик.

Прайд, марш равенства, Киев
Прайд, марш равенства, Киев
Прайд, марш равенства, Киев
Прайд, марш равенства, Киев

Протестующие, принесли плакаты с надписями: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья — это естественно", "Нет гомодиктатуре".

Марш равенства, Киев, прайд
Марш равенства, Киев, прайд
Марш равенства, Киев, прайд
Марш равенства, Киев, прайд

По данным "Интерфакс-Украина", акция была направлена на "отстаивание семейных ценностей" и "выражение протеста против якобы публичной пропаганды гомосексуализма".

Также отдельная акция состоялась у входа в Офис президента.

ЛГБТ парад в Киеве охраняли полицейские

Между "Маршем равенства" и участниками контр-акции стояли шеренги полицейских. Также безопасность участников мероприятия в поддержку ЛГБТ обеспечивали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и наряды полиции диалога.

Правоохранители после завершения акции

Как сообщила директор "КиївПрайд" Лени Эмсон на пресс-брифинге по итогам "Марша равенства", этот прайд, который стал уже десятым в Киеве, прошел без провокаций. Однако, по ее словам, была женщина, которая легла на дороге "и старалась преградить движение колонны".

"Спасибо нашей полиции за возможность провести безопасный марш", — сказала Эмсон.

"Обозреватель" поделился кадрами того, как женщина легла на пути движения марша — ее вскоре оттащили полицейские. Позже, по словам журналистов, она призывала участников мероприятия "перестать быть лесбиянками и не ломать себе жизнь".

Марш равенства, прайд, Киев
Протестующая против "Марша равенства"

ЛГБТ парад в Киеве — требования участников

3 сентября "КиївПрайд" обнародовал манифест, включающий в себя восемь требований к властям:

  1. Принять законопроект №5488, который упорядочивает ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости;
  2. Предоставить новый толчок реформированию правоохранительной системы для обеспечения способности расследовать и предотвращать преступления, мотивированные нетерпимостью;
  3. Найти законодательное решение против языка вражды и сделать невозможным публичные призывы к дискриминации и насилия против ЛГБТ и других социальных групп;
  4. Активизировать усилия органов власти на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного пола;
  5. Рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься семейной, демографической и миграционной политикой;
  6. Признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ) возможными основаниями для совершения домашнего насилия;
  7. Учесть в законодательстве, что в украинских учебных заведениях факторы СОГИ – это реальные основания травли, и разработать изменения в закон по реагированию на случаи буллинга;
  8. Повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

Напомним, недавно подобный марш состоялся и в Харькове. Там на него вышли около двух тысяч человек.

А вот "Марш равенства" в Одессе завершился стычками противников ЛГБТ с полицией.