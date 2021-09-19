В Киеве прошел "Марш равенства" (фото, видео)

В мероприятии приняли участие около 7 тысяч человек. По словам организаторов, противники ЛГБТ не помешали безопасному проведению акции.

В воскресенье, 19 сентября, в центре Киева прошел ежегодный "Марш равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества. Как сообщает организация "КиївПрайд", в этот раз в мероприятии приняли участие около 7 тысяч человек. При этом, по словам организаторов, ожидалось, что на марш придут 10 тысяч человек, однако этого не произошло из-за погодных условий — в столице прошел дождь.

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"В 2019-м было восемь тысяч, но мы понимаем, что пандемия и погода повлияли. Но это все равно достижение", — сказал в эфире "Радио Свобода" представитель "КиївПрайд" Максим Потапович.

В 11:00 30 колонн участников "Марша равенства" начали свое движение от Национальной оперы Украины по центральным улицам столицы, после чего дошли до площади Льва Толстого. Демонстранты несли с собой транспаранты с лозунгами "В 2023 году хочу прийти на гей-свадьбу своих друзей", "Лесбо не лесбо, гомо не гомо, все мы любить хотим законно", "Наша традиция — это свобода".

[ + – ] "Марш равенства"

На акции присутствовала передвижная сцена, на которой собрались ярко одетые участники мероприятия, оттуда также звучала музыка и тематические кричалки. В мероприятии приняла участие и колонна украинских военных, являющихся представителями или поддерживающих ЛГБТ.

[ + – ] Видео с "Марша равенства"

Темой марша в этом году стал лозунг: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

В мероприятии приняли участие также иностранные дипломаты — посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Великобритании Мелинда Симмонс, а также посол Нидерландов Йоханнес де Мол. Последний в эфире hromadske заявил, что проведение такого мероприятия является "признаком европейской интеграции".

"Это ценности, которые мы разделяем. Мне приятно, что это очень похоже на то, что происходит в Амстердаме", — сказал дипломат.

Ранее сегодня участников "Марша равенства" поддержала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Давайте уважать право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!" — написала омбудсмен в своем Facebook.

Марш завершился около 11:45. Участники зашли в метро "Льва Толстого" откуда их отвезли на другую станцию — какую именно организаторы не разглашали, чтобы обеспечить безопасность демонстрантов. Сторонники ЛГБТ также исполнили гимн Украины в метрополитене.

[ + – ] Гимн Украины в исполнении участников Марша равенства

[ + – ] Участники марша в метро

ЛГБТ парад в Киеве — акция противников

В то же время противники марша также собрались на Владимирской улице. По словам корреспондента "Радио Свобода" выразить свое недовольство акцией в поддержку ЛГБТ пришли не более 200 человек, часть из которых представляли организации "Традиция и порядок", "Правый сектор" и "Христианский фронт". На мероприятии также были замечены лидер националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский и народный депутат от группы "За будущее" Виктор Мялик.

Протестующие, принесли плакаты с надписями: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья — это естественно", "Нет гомодиктатуре".

По данным "Интерфакс-Украина", акция была направлена на "отстаивание семейных ценностей" и "выражение протеста против якобы публичной пропаганды гомосексуализма".

Также отдельная акция состоялась у входа в Офис президента.

ЛГБТ парад в Киеве охраняли полицейские

Между "Маршем равенства" и участниками контр-акции стояли шеренги полицейских. Также безопасность участников мероприятия в поддержку ЛГБТ обеспечивали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и наряды полиции диалога.

[ + – ] Правоохранители после завершения акции

Как сообщила директор "КиївПрайд" Лени Эмсон на пресс-брифинге по итогам "Марша равенства", этот прайд, который стал уже десятым в Киеве, прошел без провокаций. Однако, по ее словам, была женщина, которая легла на дороге "и старалась преградить движение колонны".

"Спасибо нашей полиции за возможность провести безопасный марш", — сказала Эмсон.

"Обозреватель" поделился кадрами того, как женщина легла на пути движения марша — ее вскоре оттащили полицейские. Позже, по словам журналистов, она призывала участников мероприятия "перестать быть лесбиянками и не ломать себе жизнь".

[ + – ] Протестующая против "Марша равенства"

ЛГБТ парад в Киеве — требования участников

3 сентября "КиївПрайд" обнародовал манифест, включающий в себя восемь требований к властям:

Принять законопроект №5488, который упорядочивает ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости; Предоставить новый толчок реформированию правоохранительной системы для обеспечения способности расследовать и предотвращать преступления, мотивированные нетерпимостью; Найти законодательное решение против языка вражды и сделать невозможным публичные призывы к дискриминации и насилия против ЛГБТ и других социальных групп; Активизировать усилия органов власти на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного пола; Рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься семейной, демографической и миграционной политикой; Признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ) возможными основаниями для совершения домашнего насилия; Учесть в законодательстве, что в украинских учебных заведениях факторы СОГИ – это реальные основания травли, и разработать изменения в закон по реагированию на случаи буллинга; Повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

Напомним, недавно подобный марш состоялся и в Харькове. Там на него вышли около двух тысяч человек.

А вот "Марш равенства" в Одессе завершился стычками противников ЛГБТ с полицией.