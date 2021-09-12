В Харькове две тысячи человек приняли участие в ЛГБТ-параде (фото, видео)

Участники прайда собрались на площади Свободы и прошли колонной две станции метро по одному из проспектов. Не обошлось без националистов — они собрали контрмитинг.

В воскресенье, 12 сентября, в Харькове состоялся парад представителей ЛГБТ-движения. Об этом с места событий сообщает журналист Фокуса.

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Сторонники движения KharkivPride в 12.00 собрались в центре города — на площади Свободы. В руках они держали плакаты с надписями "Гомофобия — это болезнь", "Я не женщина, я не мужчина, я — человек", "Сексуальность — не табу". Также они выкрикивали "Харьков прайд", "Наша традиция — это свобода", "Имею право на любовь и равное существование".

Участники акции сформировали колонну и двинулись в сторону станции метро "Ботанический сад" (маршрут составил около 3 км или две станции метро).

Сотрудники полиции сообщили Фокусу, что в марше приняли участие около двух тысяч человек. Самих правоохранителей было в два раза меньше.

Не обошлось и без противников акции. На маршруте, по которому шли представители ЛГБТ-движения, встречались люди с плакатами, на которых было написано "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности" и "Не спи с мужчиной, как с женщиной, потому что это мерзость".

Помимо этого, националисты из организаций "Традиция и порядок", "Фрайкор" и "Правый сектор" устроили контрмитинг на улице Сумской рядом с памятником Тарасу Шевченко. Акция сопровождалась перформансом — традиционалистов связали и уложили на землю.

Фото: Klymenko Time

Более того, один из противников проведения акции заявил, что представители ЛГБТ-движения — это "нечисть, против которой необходим спрей".

После того, как участники ЛГБТ-прайда дошли до станции метро "Ботанический сад", сотрудники полиции эвакуировали их в метро.

"Нас завели всех в метро оперативненько, они там стояли возле поезда. Нас запустили, как в консервную банку всех запустили и довезли до конечной станции ("Метростроителей", — Фокус), не останавливаясь на других. Получилось словно наше личное метро", — рассказал Фокусу участник акции по имени Дмитрий.

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Как сообщалось ранее, в центре Харькова "поженились" две ЛГБТ-девушки. "Свадьба" сопровождалась хором, шампанским и лепестками роз. Оказалось, что это акция организации Kharkiv Pride. Ее цель — объявить, что браки должны быть доступны для всех.

Фокус писал, что "Марш равенства" в Одессе завершился стычками с полицией. Радикалы из организации "Традиция и порядок" атаковали автобус с ЛГБТ-активистами. Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те в ответ применили газовые баллончики. По факту беспорядков в Одессе задержан 51 радикал.