У Харкові дві тисячі людей взяли участь в ЛГБТ-параді (фото, відео)

Учасники прайду зібралися на площі Свободи і пройшли колоною дві станції метро по одному з проспектів. Не обійшлося без націоналістів — вони зібрали контрмітинг.

У неділю, 12 вересня, в Харкові відбувся парад представників ЛГБТ-руху. Про це з місця подій повідомляє журналіст Фокусу.

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Прихильники руху KharkivPride о 12.00 зібралися в центрі міста — на площі Свободи. В руках вони тримали плакати з написами "Гомофобія — це хвороба", "Я не жінка, я не чоловік, я — людина", "Сексуальність — не табу". Також вони вигукували "Харків прайд", "Наша традиція — це свобода", "Маю право на любов і рівне існування".

Учасники акції сформували колону і рушили в бік станції метро "Ботанічний сад" (маршрут склав близько 3 км або дві станції метро).

Співробітники поліції повідомили Фокусу, що в марші взяли участь близько двох тисяч осіб. Самих правоохоронців було вдвічі менше.

Не обійшлося і без супротивників акції. На маршруті, по якому йшли представники ЛГБТ-руху, зустрічалися люди з плакатами, на яких було написано "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці" і "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це огида".

Крім цього, націоналісти з організацій "Традиція і порядок", "Фрайкор" і "Правий сектор" влаштували контрмітинг на вулиці Сумській поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку. Акція супроводжувалася перформансом — традиціоналістів зв'язали і поклали на землю.

Фото: Klymenko Time

Більш того, один з противників проведення акції заявив, що представники ЛГБТ-руху — це "нечисть, проти якої необхідний спрей".

Після того, як учасники ЛГБТ-прайду дійшли до станції метро "Ботанічний сад", співробітники поліції евакуювали їх в метро.

"Нас завели всіх в метро оперативно, вони там стояли біля поїзда. Нас запустили, як в консервну банку всіх запустили і довезли до кінцевої станції ("Метробудівників", — Фокус), не зупиняючись на інших. Вийшло ніби наше особисте метро", — розповів Фокусу учасник акції на ім'я Дмитро.

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Як повідомлялося раніше, в центрі Харкова "одружилися" дві ЛГБТ-дівчини. "Весілля" супроводжувалася хором, шампанським і пелюстками троянд. Виявилося, що це акція організації Kharkiv Pride. Її мета — оголосити, що шлюби повинні бути доступні для всіх.

Фокус писав, що "Марш рівності" в Одесі завершився сутичками з поліцією. Радикали з організації "Традиція і порядок" атакували автобус з ЛГБТ-активістами. Правоохоронці спробували відтіснити нападників, однак ті у відповідь застосували газові балончики. За фактом безладів в Одесі було затримано 51 радикала.