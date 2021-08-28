"Марш рівності" в Одесі закінчився сутичками з силовиками: затриманий 51 радикал (відео)

Радикали напали на автобус, в якому знаходилися учасники заходу. Затримані є членами організації "Традиція і порядок" — їх уже доставили у відділення поліції.

"Марш рівності" в Одесі завершився бійкою з силовиками і масштабними затриманнями. Про це повідомляє видання Сегодня.

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За даними журналістів, сутички почалися після закінчення ходи.

Представники націоналістично-консервативної організації "Традиція і порядок" напали на автобус, в якому знаходилися учасники "Маршу рівності" в Одесі.

Силовики, які охороняли представників ЛГБТ-спільноти, спробували відтіснити нападників-радикалів, а ті у відповідь застосували газові балончики.

"В результаті силовики затримали десятки агресивних молодих людей", — йдеться у підписі до відеоролика.

[ + – ] Сутички після "Маршу рівності" в Одесі

За даними видання Думська, після сутички з правоохоронцями і спроби нападу на автобус затримано близько 20 агресивних молодих людей.

Telegram-канал "Одеса Info" підтверджує інформацію про 20 затриманих і додає, що представників організації "Традиція і порядок" привезли у Приморський РВ.

[ + – ] Традиція і порядок в Одесі на Марші рівності

"Зараз "активісти" збираються під Приморським РВ, двіжуха буде знатною ...", — сказано в повідомленні.

Пізніше Радіо Свобода повідомило, що в результаті сутичок із силовиками затримали 51 представника організації "Традиція і порядок", в тому числі — главу одеського осередку Іллю Попкова.

[ + – ] Сутички після "Маршу рівності" в Одесі

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі націоналісти почали нападати на ЛГБТ-активістів напередодні Маршу рівності. Напад стався 24 серпня — представники "Традиції і порядку" вчотирьох атакували ЛГБТ-активіста. Один з них тримав чоловіка, а троє інших намагалися відібрати бандану.

Також Фокус розповідав, що під час маршу трансгендерів в Києві відбулися сутички. Один з противників ходи намагався прорватися до колони з хрестом в руках, проте він був затриманий поліцейськими. У радикалів силовики вилучили фаєри.