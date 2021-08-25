Напередодні ЛГБТ-прайду в Одесі на активістів почали нападати націоналісти (відео)

Як стверджують журналісти, представники "Традиції і порядку" вчотирьох атакували ЛГБТ-активіста. Один з них тримав чоловіка, троє — намагалися відібрати бандану.

В Одесі 24 серпня напали на одного з учасників ЛГБТ-ходи, яка має відбутися 28-го числа. Про це повідомляє журналістський Telegram-канал PavlovskyNews.

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Йдеться про волонтера Олександра Татянка, який був одягнений у райдужну бандану. Націоналісти з організації "Традиції і порядок", як стверджується, випадково зустріли чоловіка і стали в нього забирати головний убір. Усього нападників було четверо — троє людей намагалися вихопити бандану, а один — тримав чоловіка, щоб той не втік. Журналісти каналу стверджують, що серед нападників був місцевий лідер "Традиції і порядку" Ілля Попков.

"Але загрози отримуємо постійно. Уже написали заяву про погрози і сьогодні буде ще одна від волонтера", — скаржаться активісти.

Сама хода, як планують вони, буде проходити в суботу в центрі міста. Потім точно такий же захід заплановано на 19 вересня.

При цьому, як заявили Telegram-каналу в "Традиції і порядку", їхній лідер не виявляв агресії до активістів, а лише мав намір розборонити сторони, що конфліктували.

Нагадаємо, на початку року на пошту миколаївської ЛГБТ-організації "Ліга" надійшов анонімний лист, у якому невідомі заявили, що будуть "відловлювати по одному" місцевих гомосексуалів, "палити їхні будинки" і "різати їхніх рідних та близьких".

У кінці минулого року Папа Римський Франциск підтримав одностатеві цивільні союзи, заявивши, що геї та лесбійки є "дітьми Божими і мають право на сім'ю".