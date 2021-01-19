"Будемо різати ваших рідних": в Миколаєві оголосили "сафарі" на представників ЛГБТ-спільноти

Представник ЛГБТ-спільноти порадив цькувальникам "сходити до церкви і поставити свічку", зазначивши, що справжній "ворог вбиває українців на сході країни".

На пошту миколаївської ЛГБТ-організації "Ліга" надійшов анонімний лист з погрозами. Невідомі заявили, що будуть "відловлювати по одному" місцевих гомосексуалів, "палити їх будинки" і "різати їх рідних і близьких". Про це розповідається на сторінці самої "Ліги" в Facebook.

"Ми будемо відловлювати вас по одному. На вечірніх вулицях, у дворах і в під'їздах. Ми будемо палити ваші оселі, різати Ваших рідних і близьких. Тепер ви завжди будете оглядатися. Ми оголошуємо Сафарі", — написали невідомі.

До листа вони доклали посилання на відео зі знущаннями над представниками ЛГБТ-спільноти, в кінці якого була фраза "під***су — смерть". Свою жорстокість вони мотивували тим, що гомосексуали нібито "ганьблять українську церкву, яка тільки недавно стала незалежною від Московського патріархату".

Telegram-канал PavlovsyNews опублікував ролик з відповіддю представника "Ліги" Владислава Фоміна, в якому хлопець порадив цькувальникам "сходити до церкви і поставити свічку".

"У наш час не залишилося справжніх праворадикалів. Суспільство порозумнішало. Воно зрозуміло, що ворог не тут. Ворог — там [на Сході України — ред.], Вбиває наших братів і сестер. Але якщо ці люди пишуть таке всерйоз — хочеться побажати їм розумового здоров'я. Це явно патологія ", — сказав Фомін.

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На сторінці організації "Ліга" в Facebook повідомили, що вони звернулися в місцеве управління поліції, проте вони не вірять в те, що правоохоронці проведуть належне розслідування, оскільки, за їхніми словами, "з 2006 року в місті не покарали жодного людини, яка був причетна до злочинів у ставленні до ЛГБТ-спільноти ".

Нагадаємо, Фокус розповідав, з яким тиском стикаються представники ЛГБТ-спільноти в Україні.